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Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya'da 19 yaşındaki Lamine Yamal'ın babası ile geride bıraktığımız yıl çekilmiş bir fotoğrafı gündem oldu. Yamal'ın babasının 1992 doğumlu olduğu ve 34 yaşında olduğu ortaya çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şampiyonluk kupasını kaldıran İspanya’da, 19 yaşındaki genç yıldız Lamine Yamal turnuvaya damga vurdu. Tarihi zaferin ardından Yamal’ın babasıyla geride bıraktığımız yıl çekilmiş bir fotoğrafı yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

BABASININ 34 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede binlerce etkileşim alan fotoğrafla birlikte futbolseverleri şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İspanyol basınındaki haberlerde, Yamal’ın babasının 1992 doğumlu ve henüz 34 yaşında olduğu dile getirildi. 

HİKAYELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aralarında sadece 15 yaş bulunan baba-oğulun bu karesi, İspanya’nın ikinci Dünya Kupası zaferinin ardından turnuvanın en çok konuşulan ve şaşırtan detaylarından biri haline geldi.

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