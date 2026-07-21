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Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler Haber Videosunu İzle
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
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Edirne'de aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, güzergahı boyunca yoğun bir şekilde karşılaştığı çekirgeleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Yolları kaplayan çekirge sürüsü görenleri şaşırttı.

Edirne ve çevresinde son günlerde artış gösteren çekirge popülasyonu, karayollarında da kendini gösterdi. Bölgede aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yol boyunca alışılmışın dışında bir çekirge yoğunluğu fark edince o anları kayda aldı.

Seyir halindeki araçtan çekilen görüntülerde, asfalt üzerinde ve yol kenarlarında çok sayıda çekirgenin bulunduğu net bir şekilde görüldü. Görüntüleri çeken sürücünün şaşkınlığı dikkat çekerken, bu anlar sosyal medyada da paylaşılarak bölgedeki durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
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