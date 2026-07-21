Dedesinin destek amaçlı birlikte girdiği sınavda torunu TYT'den tam puanla birinci oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi'nde ( Tyt ) tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Abdullah Uslu'yu ilk tebrik eden, destek olmak için kendisiyle birlikte sınava giren 63 yaşındaki dedesi Hayrettin Üçüncü oldu.

Milyonlarca adayın beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu sonuçlara göre TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında, ailesi Bilecik'te yaşayan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu da er aldı.

"Çalışmalarımı genellikle düzenli ve disiplinli bir şekilde yürüttüm"

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Abdullah Uslu, TYT sınavında birinci olduğunu ve bunun gurur ile mutluğunu yaşadığı anlatarak, "Çalışmalarımı genellikle düzenli ve disiplinli bir şekilde yürüttüm. Eskiden gelen birikimimin de katkısıyla son sene vitesi biraz daha artırdım. Aynı zamanda dinlenmem gereken yerlerde dinlendim, tatil yapmam gereken zamanlarda tatil yaptım. Fakat çalıştığım zamanlarda da tam performansımla çalışmaya özen gösterdim" dedi.

"Sosyalliğimden de son seneye kadar çok ödün vermemeye çalıştım"

Abdullah Uslu, okulu Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin tiyatro kulübünde de üç yıl boyunca aktif olarak rol aldığını anlatarak, "Sosyalliğimden de son seneye kadar çok ödün vermemeye çalıştım. Bunların başarımda olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum. Hatta son senede bile haftada bir gün tatil günüm vardı. Bunun gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. İnsan verimli şekilde dinlendiğinde, sonraki çalışmalar da bir o kadar verimli oluyor" dedi.

"Boş zamanlarımda kafamı dağıtacak aktiviteler yapmaya çalıştım"

Uslu, sınava hazırlanırken hiçbir aktiviteden geri kalmadığı anlatarak, "Boş zamanlarımda enstrüman çaldım, arkadaşlarımla vakit geçirdim ve kafamı dağıtacak aktiviteler yapmaya çalıştım. Dersten yeterince uzaklaşıp geri döndüğümde, derslerime çok daha verimli bir şekilde odaklanabildim. Bu disiplini, düzeni ve çalışma döngüsünü bir yıl boyunca, hatta isteyenler dört yıl boyunca sürdürebilirlerse iyi bir sonuç elde edebileceklerini düşünüyorum" dedi.

"Hedefim mühendis olmak"

Abdullah Uslu hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu anlatarak, "Şu anda hedefim mühendislik okumak. Ancak henüz hangi mühendislik dalını seçeceğime karar vermedim. Üniversite konusunda da ülkemizin çok başarılı üniversiteleri var. Tercih döneminde daha detaylı araştırıp en doğru kararı vermeyi planlıyorum" dedi.

"Bu süreçte hiçbir zaman soru sayısı ya da çalışma saati saymadım"

TYT tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Abdullah Uslu, açıklamasının devamında, "Bu süreçte hiçbir zaman soru sayısı ya da çalışma saati saymadım. Daha çok kendime konular belirliyor, o konularla ilgili görevler veriyordum. Önce konu çalışıyor, ardından o konuyla ilgili soru çözüyordum. Dediğim gibi, saat sayma ya da soru sayma benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Dinlendiğim zamanların dışında ya konu anlatımı çalışıyor ya da soru çözüyordum" dedi.

"Aynı gün benimle aynı heyecanı yaşamak için dedemde TYT sınavına girdi"

Sonuçları öğrendikten sonra dede Hayrettin Üçüncü torununu tebrik için aradıktan sonra kendisi için özel bir durumu anlatan Abdullah Uslu, "Benim Trabzon'da yaşayan bir dedem var. Kendisi 63 yaşında. O da bana bir motivasyon olması açısından uzaktan da olsa aynı gün benimle aynı heyecanı yaşamak için TYT sınavına girdi. Burada dedemin sonuçlarından çok, bu aynı heyecanı aynı gün torunuyla beraber yaşaması önemliydi. Sonuçları da yine yaşına ve hiç çalışmamasına göre fena değildi" dedi.

"Abdullah küçüklüğünden beri kendine güvenen, planlarını yapan, sorumluluğunu yerine getiren birisiydi"

Baba Mehmed Bahri Uslu ise "Abdullah'ın aldığı netice, biz güzel bir netice bekliyorduk, birincilikle bunu taçlandırdı. O açıdan ayrıca gururluyuz. Bizden uzakta bu süreci geçirmiş oldu ama her zaman yanındaydık. Ama hiçbir zaman üzerinde bir baskı kurmadık. Çünkü Abdullah küçüklüğünden beri kendine güvenen, planlarını yapan, sorumluluğunu yerine getiren birisiydi. Son senede tamamen bu şekilde odaklandı ve bu neticeye ulaştık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin" dedi.

"Bizi her zamanki gibi çok gururlandırdı"

Anne Deniz Uslu ise "Bu sabah Abdullah'ın sonuçlarını öğrendiğimizden itibaren çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bizi her zamanki gibi çok gururlandırdı. Disiplinli, güzel çalışarak, her zamanki gibi sorumluluklarını yerine getirerek güzel başarılar elde etti. İnşallah yolu açık olsun, başarıları daim olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı