İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Aralık 2025 İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Elektrik Kesintisi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etki alanına 6722, 6636, 6617/1, 6616, 6617, 6647/1, 6648, 6650, 6651, 6652, 6646, 6645/2, 6645, 6645/1, 6654, 6607, 6604, 6618, 6620, 6621, 6633/1, 6638, 6639, 6640, 6641, 6647, 6642, 6643, 6644, 6615, 6654/1, 6657 ve 6722/2 sokakları dahildir.

Bergama Seklik Mahallesi Elektrik Kesintisi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Karşıyaka Yalı Mahallesi Elektrik Kesintisi

İdil Biret Caddesi ile 6440/7, Park İçi Yolu, 6472/1, 6470/3, 6440/4, 6440/5, 6440/6 ve 6470/1 sokaklarını kapsayan bölgede bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 14.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka Yalı Mahallesi Elektrik Kesintisi

6408, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403/1, 6403/2, 6404, 6405 sokakları bakım çalışmaları kapsamında 13.00 ile 17.00 arasında elektriksiz kalacaktır.

Tire İlçesi İbni Melek, 4 Eylül, Cumhuriyet, Dumlupınar, Turan, Ketenci, Hürriyet ve Fatih Mahalleleri Elektrik Kesintisi

Belirtilen çok sayıda cadde ve sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca Vali Rahmi Bey ve Menderes Mahalleleri Elektrik Kesintisi

Bakım çalışmaları sebebiyle 10.00 ile 17.00 arasında elektrik verilemeyecektir. Kesinti Menderes Caddesi ve çevresindeki sokakları kapsamaktadır.

Karşıyaka Bostanlı Mahallesi Elektrik Kesintisi

Şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Muharrem Candaş Caddesi, Hüseyin Yurttaş Sokağı, Mimar Akif Kınay Sokağı, Profesör Doktor Yusuf Vardar Sokağı ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

Urla Çamlı, Ovacık ve Yenice Bölgeleri Elektrik Kesintisi

Şebeke çalışmaları kapsamında 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Çiğli Atatürk Mahallesi Elektrik Kesintisi

03.00 ile 08.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesilecektir.

Tire Kireli ve Peşrefli Mevkileri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 15.00 arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

Tire Kocaaliler ve Sarılar Bölgeleri Elektrik Kesintisi

Şebeke yenileme nedeniyle 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Tire Çobanköy, Gökçen ve Saruhanlı Bölgeleri Elektrik Kesintisi

Bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesilecektir.

Dikili Mazılı, Kocaoba, Kıroba, İsmetpaşa ve Sağancı Bölgesi Elektrik Kesintisi

10.00 ile 16.00 saatleri arasında kapsamlı bakım çalışması yapılacağından elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bergama Bölcek Mahallesi ve Göçbeyli Yolu Çevresi Elektrik Kesintisi

Şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Çiğli Küçük Çiğli, Atatürk OSB, Atatürk, Balatçık, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka 5, Ataşehir, İzkent, Köyiçi, Maltepe, Şirintepe, Yeni Mahalle, Yakakent, Güzeltepe, Mavişehir, Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler ve Köyiçi Mahalleleri Elektrik Kesintisi

01.00 ile 03.00 arasında, çok geniş bir alanda bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çiğli Balatçık Mahallesi Elektrik Kesintisi

03.00 ile 08.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Ödemiş Horzum ve Çamyayla Bölgesi Elektrik Kesintisi

10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları yapılacak olup elektrik kesilecektir.

Menemen Bağcılar, Ayvacık, Alaniçi, Kır, Karaorman, Göktepe ve Çaltı Bölgeleri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 15.00 arasında bakım çalışmaları yapılacak ve geniş alanlarda kesinti yaşanacaktır.

Menemen Kesik, Ahıhıdır, Camiikebir, Kazımpaşa, Atatürk, 85. Yıl Cumhuriyet, Yıldırım ve Musabey Bölgeleri Elektrik Kesintisi

Şebeke çalışmalarından dolayı 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Konak İsmet Kaptan Mahallesi Elektrik Kesintisi

08.00 ile 12.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Konak Çınarlı Mahallesi Elektrik Kesintisi

09.00 ile 14.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesilecektir.

Konak Barbaros Mahallesi Elektrik Kesintisi

14.00 ile 18.00 arasında şebeke yenileme çalışması yapılacaktır.

Konak Alsancak Mahallesi Elektrik Kesintisi

09.00 ile 11.00 arasında üç farklı çalışma kapsamında çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar Devrim ve Özgür Mahalleleri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 12.00 arasında bakım çalışması yapılacağından elektrik kesilecektir.

Bornova İnönü Mahallesi Elektrik Kesintisi

09.00 ile 12.00 arasında çeşitli sokaklarda enerji verilemeyecektir.

Karabağlar Yüzbaşı Şerafettin ve Özgür Mahalleleri Elektrik Kesintisi

13.00 ile 17.00 arasında şebeke çalışması yapılacaktır.

Bergama Atatürk ve Fatih Mahalleleri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışmaları uygulanacaktır.

Bornova İnönü Mahallesi (Turgut Reis Caddesi ve çevresi) Elektrik Kesintisi

13.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Tire Duatepe, Dere, Cambazlı, Paşa ve Karaca Ali Bölgeleri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır.

Ödemiş Gölcük Bölgesi Elektrik Kesintisi

09.00 ile 15.00 arasında iki farklı çalışma yapılacak olup çeşitli sokaklarda elektrik kesilecektir.

Beydağ Adaküre ve Alakeçili Bölgeleri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 15.00 arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Beydağ Beyköy Mahallesi Elektrik Kesintisi

11.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kiraz Çömlekçi, Suludere, Karaburç, Çanakçı, Başaran ve Aydoğdu Bölgeleri Elektrik Kesintisi

09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aliağa Bozköy Mahallesi Elektrik Kesintisi

10.00 ile 16.00 arasında şebeke bakımı nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Kemalpaşa Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül Mahalleleri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 15.00 arasında enerji kesilecektir.

Seferihisar Orhanlı Mahallesi Elektrik Kesintisi

10.00 ile 11.30 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Seferihisar Tepecik Mahallesi Elektrik Kesintisi

15.00 ile 17.00 arasında bakım nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Çeşme Zeytinler, Zeytineli, Uzunkuyu, Germiyan, Birgi ve Barbaros Bölgeleri Elektrik Kesintisi

06.00 ile 08.00 arasında geniş kapsamlı bakım nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Çeşme Karaköy ve Alaçatı Mahalleleri Elektrik Kesintisi

10.00 ile 14.00 saatleri arasında iki ayrı çalışma kapsamında elektrik kesintisi olacaktır.

Menemen Emiralem Merkez Bölgesi Elektrik Kesintisi

09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çeşme Germiyan ve Ildır Bölgeleri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesilecektir.

Çeşme Celal Bayar Mahallesi Elektrik Kesintisi

12.00 ile 17.30 arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Menderes Ahmetbeyli Mahallesi Elektrik Kesintisi

09.00 ile 16.00 arasında enerji kesilecektir.

Seferihisar Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere Mahalleleri Elektrik Kesintisi

09.00 ile 15.00 arasında çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır.

Torbalı Ahmetli Mahallesi Elektrik Kesintisi

09.00 ile 17.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Torbalı Özbey Mahallesi Elektrik Kesintisi

09.00 ile 09.30 arasında kısa süreli kesinti,

09.31 ile 17.30 arasında uzun süreli kesinti uygulanacaktır.

Torbalı Yeniköy Mahallesi Elektrik Kesintisi

17.31 ile 18.00 arasında bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesilecektir.