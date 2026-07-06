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Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı; midesindeki uyuşturucu kapsülü patlamış

Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı; midesindeki uyuşturucu kapsülü patlamış
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Şanlıurfa'da boş arazide ölü bulunan İranlı uyuşturucu kuryesi Omid Lotfipour'un midesinde taşıdığı kapsüllerden birinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Lotfipour'un cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA'da boş arazide battaniyeye sarılı halde ölü bulunan İranlı Omid Lotfipour'ın (52) uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi. Lotfipour'ın, midesinde taşıdığı kapsüllerden birinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolu yakınındaki boş arazide meydana geldi. Bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçenler, arazide battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, İran uyruklu Omid Lotfipour’a ait olduğu belirlendi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ OLAYI AYDINLATTI

Lotfipour'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Lotfipour'un perşembe günü pasaport ile Türkiye'ye giriş yaptığı, daha sonra kara yoluyla Şanlıurfa'ya geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, Lotfipour'un Akabe Mahallesi'nde uygulama noktasını görünce bölgeden uzaklaşarak boş arazide beklediğini, yanındaki battaniyeye sarılarak geceyi burada geçirdiğini tespit etti. Bu sırada midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden birinin patlaması sonucu fenalaşan Lotfipour'un, ön otopsi bulgularına göre kalp durmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Lotfipour'un vücudunda çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunduğu bildirildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Lotfipour'un cenazesini teslim almak üzere henüz yakınlarının başvuruda bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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