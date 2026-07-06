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Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti
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Beşiktaş ve Bayern Münih, Alexander Nübel transferi için anlaştı. Alman kalecinin transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

  • Beşiktaş, Bayern Münih ile Alexander Nübel transferinde kulüpler düzeyinde anlaşmaya vardı.
  • Alexander Nübel, Beşiktaş'ın yıllık 6 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.
  • Beşiktaş, Nübel'i UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland maçında sahaya sürmeyi planlıyor.

Yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Alman kaleci Alexander Nübel transferinde mutlu sona ulaştı. 

İKİ TAKIM ANLAŞMAYA VARDI 

A Spor'un aktardığı habere göre; Transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Bayern Münih, Beşiktaş’ın yaptığı 8 milyon Euro'luk ilk teklifi geri çevirmişti. Bu transferden geri adım atmayan siyah-beyazlı yönetimin gerçekleştirdiği sıkı pazarlıklar sonucunda Bayern Münih'i ikna etmeyi başardığı ve kulüpler düzeyinde el sıkışıldığı belirtildi. 

YILLIK 6 MİLYON MAAŞ

Alman kulübüyle pürüzleri gideren Beşiktaş, oyuncu tarafıyla daha önce yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşmıştı. Bayern Münih'ten net 5.5 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki başarılı eldiven, Beşiktaş’ın yıllık 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" diyerek transfer sürecinin hızlanmasında aktif bir rol oynadı.

EN KISA SÜREDE İMZALAR ATILACAK

Resmi prosedürleri ve son detayları tamamlamak üzere olan siyah-beyazlı kurmaylar, kontratları en kısa sürede imzalatarak tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland karşılaşmasında sahaya sürmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart formasıyla tamamlayan 27 yaşındaki file bekçisi, takımıyla çıktığı 46 resmi maçta kalesinde 69 gol gördü ve maç başına 1.4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.

Barış Polat
Barış Polat
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