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Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler

Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler Haber Videosunu İzle
Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Sambacılar ise turnuvaya veda etti. Brezilya’nın Dünya Kupası’na veda etmesi sonrası Bangladeş’teki Brezilya destekçisi taraftarlar, gözyaşlarını tutamadı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Norveç mücadelesi futbol tarihinin en dramatik maçlarından birine sahne oldu. 

BREZİLYA'DAN ERKEN VEDA

Turnuvanın mutlak favorilerinden Brezilya, turnuvaya damga vuran Norveç ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede sahneye çıkan dünya yıldızı Erling Haaland, attığı iki golle Sambacılar'ı yıktı. Norveç, güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken, Brezilya turnuvaya erken veda etmenin şokunu yaşadı.

BANGLADEŞ'TE BÜYÜK HÜZÜN

Bu tarihi mağlubiyetin yankıları ise Güney Amerika'dan Asya'ya uzandı. Dünyanın en yoğun Sambacı taraftar gruplarından birine ev sahipliği yapan Bangladeş'te hüzün hakimdi. Yoğun yağmura rağmen dev ekranların başında maçı takip eden binlerce Bangladeşli Brezilya taraftarı, bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Sokakları dolduran futbolseverlerin büyük üzüntüsü aneban olarak kameralara yansıdı.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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