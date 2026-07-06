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Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı

Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
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Avcılar'da bir adamın otluk alanı ateşe verip kaçtığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. İtfaiye yangını söndürdü.

Avcılar'da yaşlı bir adam iddiaya göre otluk alanı yakıp kaçtı. Adamın kaçma anı ve alev alev yanan alan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İddiaya göre, Avcılar Ambarlı kavşağına akşam saatlerinde gelen bir adam otluk alanı ateşe vererek kaçtı. Alevler bir anda büyürken, adamı gören vatandaşlar tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Adamın yakıp kaçma anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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