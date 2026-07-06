Haberler

Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü Haber Videosunu İzle
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 2-1 yenip eleyerek çeyrek finale yükselen Norveç'te vatandaşlar gece saatlerinde sokaklara çıkarak tur atlamanın sevincini yaşadı. Binlerce Norveçli başkent Oslo'da sabahın ilk saatlerine dek eğlendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir sonuca imza atan Norveç, güçlü rakibi Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Norveç genelinde adeta yer yerinden oynadı.

NORVEÇ HALKI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Büyük zaferin ardından binlerce futbolsever, gecenin geç saatlerine aldırış etmeden hep birlikte sokaklara döküldü. Başkent Oslo’nun meydanları, ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen coşkulu kalabalıklarla doldu. 

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİLER

Norveçliler, sabahın ilk ışıklarına kadar dans ederek ve konvoylar oluşturarak çeyrek final biletini çılgınca kutladı. Dünya basınının da geniş yer ayırdığı bu başarı, ülke tarihinin en unutulmaz spor olayları arasına girdi.

Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi

Resmen hainlik! Akrabaların kavgası faciayla bitti
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç

Battaniyeye sarılı halde bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
Haberler.com Ankara Temsilcisi, NATO Zirvesi için kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ni görüntüledi

NATO Zirvesi için kurulan uluslararası medya merkezi kapılarını açtı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor

ABD-Türkiye savunma sanayi işbirliği Netanyahu'yu telaşlandırdı

Netanyahu'dan Trump'a skandal çağrı: Türkiye'ye onları vermeyin
Şırnak'ta çekirge istilası

Yüz binlerce var... Sıcak hava sonrası o ilimizi istila ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! 'Domuzların eşelediği bir yere gömdüm'

Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf