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NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
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Ankara'da düzenlenen kritik NATO Zirvesi, ittifak tarihinde bir ilke ev sahipliği yapıyor. NATO zirvesini takip eden Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; bugüne kadar gerçekleştirilen zirvelerde yer almayan savunma sanayii konusu, ilk kez resmi program dahilinde özel bir forumla masaya yatırılacak.

  • NATO tarihinde ilk kez savunma sanayii resmi gündem maddesi yapıldı.
  • 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayii Forumu gerçekleştirilecek.
  • Forum katılımcıları TUSAŞ'ı ziyaret ederek Türk savunma ürünlerini yerinde görecek.

Dünya gözünü 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi'ne çevirdi. Küresel güvenlik politikalarının ve ittifakın önceliklerinin yeniden şekilleneceği bu kritik zirve, NATO tarihinde ilk kez savunma sanayiinin resmi gündem maddesi yapılmasıyla da bir dönüm noktası olacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla gerçekleştirilecek Savunma Sanayii Forumu, NATO zirveleri içinde bir ilk olacak. NATO zirvesini takip eden Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığı bilgiye göre Savunma Sanayii, ilk kez resmi program dahilinde bir oturumda konuşulacak.

NATO MÜTTEFİKLERİ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ TANIYACAK

Zirve kapsamında yarın düzenlenecek NATO Savunma Sanayisi Forumu’nda bir yandan gelişmiş ürünler sergilenecek. Diğer yandan da bu iş birliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirler ele alınacak. Hem NATO müttefikleri hem de katılımcılar, Türkiye’nin savunma sanayii alanında gösterdiği ilerlemeyi tanıma imkanı bulacak.

Forumda, savunma yatırımlarının artırılması yönündeki kararlar bağlamında atılan adımlar ve ittifak kapsamında caydırıcılık rolü de değerlendirilecek. Bu alanda görülen tehditler, riskler ve sınamalar karşısında nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği de masaya yatırılacak.

TUSAŞ ZİYARETİYLE ÜRÜNLERİ YERİNDE GÖRECEKLER

Savunma Sanayii Forumu katılımcıları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından TUSAŞ’a düzenlenecek ziyaret programıyla da Türkiye’nin bu alanda geliştirdiği ürünleri yerinde görme imkanı bulacaklar.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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