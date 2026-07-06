Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Dünya futbolunun en renkli kültürlerinden birine sahip olan Brezilya taraftarları, tribünleri panayır yerine çevirme geleneğini Brezilya - Norveç maçında da sürdürdü. Karşılaşma esnasında tribünlerden kaydedilen ve sosyal medyaya düşen kısa bir video, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşarak günün en çok izlenenleri arasına girdi.

TRİBÜNDE SAMBA RÜZGARI ESTİ

Söz konusu görüntülerde, sarı-yeşil renklerin hakim olduğu kalabalık bir tribünde, iki kadın taraftarın maçın atmosferine kendilerini kaptırarak dans ettikleri anlar yer alıyor. Brezilya bayrağının renklerini taşıyan büstiyer ve tişört giyen taraftarlar, oldukça neşeli ve ritmik figürlerle adeta tribünde samba rüzgarı estiriyor. Çevrelerindeki diğer taraftarların maçın heyecanına odaklandığı ya da kendi aralarında sohbet ettiği anlarda, bu iki taraftarın enerjisi stadyumun renkli atmosferini gözler önüne seriyor.

FUTBOLSEVERLERDEN GÖRÜNTÜLERE BÜYÜK İLGİ

Futbolun sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda bir görsel şölen olduğunu hatırlatan bu anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan video için, "Futbolun gerçek güzelliği tribünlerde", "Brezilya taraftarı olmak bambaşka bir enerji" gibi yüzlerce yorum yapıldı. İki taraftarın sergilediği bu neşeli performans, maçın skorundan bağımsız olarak karşılaşmanın en çok konuşulan ve paylaşılan detaylarından biri olmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com