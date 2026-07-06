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Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi Haber Videosunu İzle
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
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Ünlü sosyal medya fenomeni Asena Atalar, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ahmed Kutucu ile evliliklerini muhteşem bir törenle taçlandırdı. Çift, İstanbul'da gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Moda ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Asena Atalar, Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ahmed Kutucu ile olan birlikteliklerini muhteşem bir törenle taçlandırdı. 

BİRLİKTELİKLERİNİ NİKAH MASASINDA TAÇLANDIRDILAR 

Yaklaşık bir yıldır devam eden mutlu ilişkilerini evlilikle süsleme kararı alan çift, İstanbul'da düzenledikleri organizasyonla dünyaevine girdi. Genç çift,  İstanbul'un tarihi yalılarından birinde görkemli bir düğün organize etti. 

G.SARAYLI FUTBOLCULAR YALNIZ BIRAKMADI 

Eşsiz İstanbul Boğazı'nın manzarasında gerçekleşen kutlama, spor ve sosyal medya dünyasını bir araya getirdi. Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'dan takım arkadaşları ve spor camiasının tanınan isimleri ile Asena Atalar'ın yakın fenomen dostları, bu özel gecede çifti yalnız bırakmadı. Neşeli ve duygusal anların bir arada yaşandığı rüya gibi yalı düğününden kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

YILDIZA DİKİZ EŞİ AÇIKMIŞ HACININ ŞİMDİ HİÇ OYNAMAZ BİRAN ÖNCE SATSIN BUNU CİM BOM.

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