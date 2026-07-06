Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu tahmin haritasını yayımladı. Buna göre, yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı havaya rağmen bazı bölgelerde hava sıcaklıklarında artışlar da sürecek.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Rapora göre; Güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

MGM’nin değerlendirmesine göre yağışların; sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.

MGM, yerel kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AKOM PERŞEMBE’Yİ İŞARET ETTİ

AKOM'dan yapılan açıklamada ise havanın çoğunlukla güneşli olacağı tahmin edilirken perşembe gününe dikkat çekildi.

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hafta boyunca (Perşembe hariç) yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40km/S) esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam ederken sıcaklıkların da önümüzdeki hafta boyunca 29-32 dereceler aralığında seyredeceği öngörülüyor."

İSTANBUL’DA EN YÜKSEK SICAKLIK NE KADAR OLACAK?

Serin ve yağışlı biten hafta sonunun ardından bunaltıcı sıcaklıklar etkisini artırarak geri geliyor.

Ancak Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar devam edecek. İstanbul'da ise en yüksek sıcaklığın 31 derece olması tahmin ediliyor.

Hafta başında yurdun doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç hatlarında lokal olarak başlayacak yağışların, hafta ortasından itibaren etki alanını batıya doğru genişleteceği öngörülüyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, İstanbul başta olmak üzere kuzey ve batı illerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı şeridinde de kuvvetleneceği belirtildi.