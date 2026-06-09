İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 9-10 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Hadımköy Mahallesi'nde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi'nde Akad, Aras, Aynalıkavak, Ayçiçeği, Balat, Bambu, Boz, Birlik, Davet, Denizatı, Divit, Fatin Rüştü Zorlu, Ferzan, Gülsüm, Haraççı Hadımköy Yolu, Kayapınar, Kaymak, Kervansaray, Kınalı, Menemen, Münir, Piraye, Resul, Rıdvan, Safran, Sekban Başı, Sevinç, Su Yolu, Yaşar Doğu, Yenipazar ve Ülkü sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hadımköy Mahallesi'nde Abdülezelpaşa, Alparslan Türkeş, Bedirhan, Esenler, Evren, Fatih Sultan Mehmet, Ferit Paşa, Fevzi Çakmak, Gök, Hasan Polatkan, Hayrettin Özbek, Hitit, Kışla, Kurtuluş, Mevlana, Muratlı, Oluşum, Omurtak, Safiye Ayla, Salime, Tepecik, Varol, Yar, Yenilik, Özveri, İzci, Şahiner ve Şaşmaz sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Atatürk Mahallesi'nde Gelibolu, Sonbahar, Türksoy ve Ömür sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

Tahtakale Mahallesi'nde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tahtakale Mahallesi'nde Kanuni Sultan Süleyman Sokağı'nda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tahtakale Mahallesi'nde Kar Çiçeği Sokağı'nda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi'nde Filiz Sokağı'nda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Mimarsinan ve Nergis sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Tahtakale Mahallesi'nde Faruk Nafiz Çamlıbel Sokağı'nda saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Tahtakale Mahallesi'nde Akarsu, Aladağ, Anıt, Buse, Bilim, Binboğa, Göksun, Gün, Keklik, Mehmetçik, Meyveli, Sakin, Sarmaşık, Saygın, Sevda, Temel ve Yoluç sokaklarında saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Firuzköy Mahallesi'nde Alabora, Balkan, Baykal, Bağdaş, Başer, Benli, Bozkır, Derviş, Destan, Elatan, Elmas, Ergül, Ergün, Gözde, Hasan Önel, Kazım Karabekir, Kısa, Kobalt, Pırlanta, Plevne, Poyraz, Talk, Çavuş, Ülkem ve Ülker sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

100. Yıl Mahallesi'nde 2176, 2177, 2178 ve Kışla sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yavuz Selim Mahallesi'nde 1017. Sokak'ta 9 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çınar Mahallesi'nde 802, 810 ve 830. sokaklarda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

100. Yıl Mahallesi'nde 2154, 2163 ve Barbaros sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

Yenimahalle Mahallesi'nde 10 Temmuz Sokağı'nda ve Yeşilköy Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Sokağı'nda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Bahçelievler Mahallesi'nde Akgüner, Aydınlar, Aytekin, Balıkpazarı, Bilge 1, Cevher 1, Cihan, Filiz 1, Gaye 1, Karbeyaz 1, Kartal 3, Mavi, Mesut 1, Müzik 1, Mine 2, Nota, Poyraz 2, Sevda 2, Uygar, Yalın ve Çakır sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Celaliye Mahallesi'nde Altınoluk, Bağlarbaşı, Fıstıkçamı ve Ovayenice sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Oruçreis Mahallesi'nde Giyimkent, Giyimkent 5 ile Giyimkent 11'den Giyimkent 20'ye kadar olan sokaklar, Mahmut Paşa, Vadi, Örücüler ve İdris Nebi sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Ardıçlı Mahallesi'nde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fatih Mahallesi'nde 866. Sokak ve Pazaryolu Sokağı ile Talatpaşa Mahallesi'nde 1046, 1079 ve Pazaryolu sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih ve Üçevler mahallelerinde belirtilen sokaklarda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

Karadeniz ve Karayolları mahallelerinde Cebeci Sokağı ve çevresindeki belirtilen sokaklarda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karadeniz Mahallesi'nde 1160, 1168, Ertuğrul Gazi ve Cebeci sokakları ile Karayolları Mahallesi'ndeki ilgili sokaklarda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karayolları Mahallesi'nde 563, 628, 630, 632, 633, 636, 639, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 648, Abdi İpekçi, Fatih ve Osmanbey sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

Zekeriyaköy Mahallesi'nde 2. Cadde, Cansit Villaları 2. Cadde ve Kazıklıdere Sokak'ta 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zekeriyaköy Mahallesi'nde Arıköy Karanfil, Arıköy Meşe, Arıköy Orkide, Arıköy Selvi, Arıköy Çınar ve Arıköy Çiğdem sokaklarında 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zekeriyaköy Mahallesi genelinde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayazağa ve Reşitpaşa mahallelerinde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2285. Sokak ve K Sokağı'nda 9 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 49, 50, 51 ve Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bölgelerde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2278, 2297, 2314 ve Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bölgelerde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.