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Infantino'nun başı büyük dertte! Soruşturma başlatıldı

Infantino'nun başı büyük dertte! Soruşturma başlatıldı
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ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin Raskin, "Trump bağlantılı yolsuzluk" iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı.

  • ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile Trump yönetimi arasında 'çıkar karşılığı ayrıcalık' ilişkisi iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı.
  • Soruşturma, FIFA'nın Trump yönetiminden özel ayrıcalıklar elde etmek için girişimlerde bulunduğu ve karşılığında Trump yönetiminin FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını düşürdüğü iddialarını kapsıyor.
  • Raskin, Infantino'dan Trump ve çevresine sağlanan menfaatler, FIFA'nın bilet satış uygulamaları ve Trump Tower'daki FIFA ofisinin ziyaretçi kayıtlarına ilişkin belgeleri Komiteye sunmasını ve ifade vermesini talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında "çıkar karşılığı ayrıcalık" ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

FIFA'YA SORUŞTURMA

Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektupta, soruşturmanın, FIFA'nın Trump yönetiminden özel ayrıcalıklar elde etmek amacıyla yürüttüğü öne sürülen girişimleri ve buna karşılık Trump yönetiminin FIFA'yla bağlantılı yüksek profilli yolsuzluk davalarını düşürdüğü iddialarını kapsadığını belirtti.

FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde uyguladığı "fahiş fiyatlandırma" ve "aldatıcı satış yöntemleri" nedeniyle ABD'li tüketicilerin zarar gördüğünü savunan Raskin, FIFA'nın Trump Tower'da ofis kiralaması ve Trump'a "FIFA Barış Ödülü" vermesi gibi adımların Trump yönetimiyle yakın ilişki kurma çabasının parçası olduğunu öne sürdü. Raskin, buna karşılık Adalet Bakanlığının daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını düşürdüğünü iddia etti.

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin ayrıca, Infantino'dan Trump ve çevresine sağlanan olası menfaatlere, FIFA'nın bilet satış uygulamalarına ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgelerin yanı sıra Trump Tower'daki FIFA ofisinin ziyaretçi kayıtlarını da Komiteye sunmasını isterken, Infantino'nun Komiteye ifade vermesini talep etti.

Cemre Yıldız
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