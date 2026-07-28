Haberler

Tarihi adım! iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gün geldi

Tarihi adım! iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gün geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Apple, iOS 27'nin herkese açık beta sürümünü yayımlayarak yapay zekâ destekli yeni nesil Siri'yi geliştirici olmayan kullanıcıların da erişimine açtı. Daha doğal sohbet edebilen ve kişisel bağlamı anlayabilen yeni Siri, Apple Intelligence özellikleriyle dikkat çekiyor.

  • Apple, iOS 27'nin herkese açık beta sürümünü iPhone kullanıcılarına sundu.
  • Yeni Siri, Apple Intelligence altyapısıyla daha doğal konuşmalar yapabiliyor ve kişisel bağlamı anlayabiliyor.
  • iOS 27 beta; performans iyileştirmeleri, Apple Intelligence entegrasyonu, yeni ebeveyn denetimleri ve tasarım değişiklikleri içeriyor.

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 27'nin herkese açık beta sürümünü kullanıma sundu. Güncellemeyle birlikte şirketin yapay zekâ destekli yeni nesil sesli asistanı Siri de geliştirici programına kayıtlı olmayan kullanıcılar tarafından test edilebilecek.

DAHA AKILLI VE DAHA DOĞAL

Apple Intelligence altyapısıyla çalışan yeni Siri, önceki sürümlere kıyasla daha doğal konuşmalar gerçekleştirebiliyor. Asistan, kullanıcının kişisel bağlamını anlayabiliyor, ekranında görünen içerikleri yorumlayabiliyor, uygulamalar arasında daha gelişmiş işlemler yapabiliyor ve web'den bilgi alarak daha kapsamlı yanıtlar sunabiliyor.

BAŞKA YENİLİKLER DE VAR

iOS 27'nin herkese açık beta sürümü yalnızca Siri ile sınırlı değil. Güncelleme; performans iyileştirmeleri, Apple Intelligence'ın farklı uygulamalara entegrasyonu, ebeveyn denetimlerinde yeni özellikler ve sistem genelinde çeşitli tasarım değişikliklerini de beraberinde getiriyor. Nihai sürümün sonbaharda tüm uyumlu cihazlar için yayımlanması bekleniyor. 

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak

Gornik Zabrze maçı öncesi deprem
Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

Temizlik işçisi buldu: İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

İmzayı attı! Zidane Türkiye'ye geliyor
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar