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Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Haber Videosunu İzle
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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Japonya'nın Kyushu bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyıdaki eyaletler için alarm durumuna geçilirken 1 metrelik tsunami uyarısı yapıldı.

  • Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Japon hükümeti Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletlerinde acil durum ilan etti.
  • Kıyı bölgeleri için yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın güneybatısında yer alan Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaleti, 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Japon hükümeti, sarsıntının ardından bölgedeki eyaletler için acil durum ilan ederken kıyı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yayımladı.

1 METRELİK TSUNAMİ BEKLENTİSİ

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde ölçülen şiddetli depremin hemen ardından alarm durumuna geçildi.

Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı bölgelerini vurabilecek olası dalgaların yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer, can güvenliği riskine karşı kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara; deniz kenarlarından derhal uzaklaşılması, acilen yüksek ve güvenli bölgelere tahliye olunması ve artçı sarsıntılara karşı teyakkuzda kalınması uyarısı yaptı.

BÖLGEDE ACİL DURUM İLANI

Depremin merkez üssü olan Kyushu Adası ve çevresindeki geniş bir alanda acil deprem uyarısı yayımlandı. Japon hükümetinin alarm durumuna geçtiği eyaletler, Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki olarak ilan edildi.

Olası artçı şoklara karşı bölge halkı uyarılırken, depremin bölgede herhangi bir can kaybına veya yapısal hasara yol açıp açmadığına dair henüz resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı. Arama tarama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Ateist Japonya bunu da atlatır aklını kullanan hurafeye değil bilime yatırım yapılan ülkelere deprem meprem vız gelir tırıs gider

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgay Sak:

Vefa Allah sana en kısa zamanda imanla yaşamayı ve imanla ölmeyi nasip eylesin.Allaha karşı tövbe et tövbende samimi ol

yanıt5
yanıt8
Haber YorumlarıHakan Ertem:

Aynen takılmışlar bir putun peşine zerre faydaları yok

yanıt2
yanıt5
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Vefa okyanus derinliğinde olan depremin yüzeyde olan etkisi azdır hissedilen deprem orani farklidir araştır öyle yaz.

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıbatubora1274@gmail.com:

sırf joponlar değil. Ortadoğu hariç tüm dünya insanları huzur ve emniyet içinde.

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Bağış:

Hurafe ile İslam'ı kastediyorsan, iftira atmadan önce İslam'ın hangi düşüncesi akla bilime ters ve hurafe onu söyle. Tabi diğer inanç ve kültürlerde olduğu gibi gerek İslam düşmanları tarafından gerekse bazı sözde dindar cahiller tarafından uydurulan dinle alakası olmayan hurafe ve bidatler vardır. Ancak bu kesimler her toplumda her inanç sisteminde vardır ve malesef önüne geçilemiyor. Gerçek bir müslüman zaten bunlara itibar etmez.

yanıt0
yanıt3

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