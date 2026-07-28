Beşiktaş’ın Salah transferini iptal etme nedeni belli oldu! Bir tek kulübün anahtarını istememiş

Beşiktaş’ın bir süredir gündeminde yer alan dünya yıldızı Muhammed Salah transferinin neden gerçekleşmediğine dair detaylar netleşti. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun menajeri tarafından öne sürülen ağır mali şartlar ve alışılagelmişin dışındaki imaj hakkı talepleri nedeniyle masadan kalktığı öğrenildi.

YILLIK 20 MİLYON EURO VE MENAJER KOMİSYONU

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki Mısırlı yıldıza bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir maaş teklifinde bulundu ve oyuncu tarafıyla maaş konusunda prensipte anlaştı. Menajer Ramy Abbas ise başlangıçta talep ettiği 7.5 milyon Euro'luk komisyon ücretini 5 milyon Euro seviyesine indirdi. Ancak süreç, imaj hakları pazarlığında kilitlendi.

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Oğun Şahinoğlu'nun haberine göre; Oyuncu temsilcilerinin imaj hakları kapsamında Beşiktaş'tan sunduğu şartlar yönetimi geri adım atmaya zorladı. Türkiye'de satılacak Salah markalı forma ve ürünlerden kulübe kalacak kârın yaklaşık yüzde 50'si talep edildi. Mısır'da yapılacak ürün satışlarından elde edilecek tüm kârın oyuncu tarafına bırakılması istendi. İstenen bu ilave payların, oyuncunun yıllık maaşı kadar büyük bir meblağa ulaştığı belirtildi.

ÖNDER ÖZEN: ''BAŞKANIMIZ DURACAĞIMIZ YERİ İYİ TESPİT ETTİ''

Konuyla ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, teknik ekibin ve kendisinin Salah ile daha önce projeleri ve hedefleri konuşmak adına görüştüğünü ancak finansal aşamada sürecin tıkandığını doğruladı. Özen yaptığı açıklamada, "Görüşmeleri çıkmaza sokacak talepler geldi. Forma satış yüzdelerinin oyuncuya bırakıldığı örnekler var ancak bunun da bir sınırı olmalı. Kulübümüzün daha önce hiçbir futbolcuya tanımadığı ölçekte bir imaj hakkı talebiyle karşılaştık. Başkanımız popülist bir yaklaşım yerine gerçekçi bir duruş sergiledi ve masadan kalktı. Yine de teklifimiz masada duruyor" ifadelerini kullandı.