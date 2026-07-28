Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında gündeme, parti kuruluş sürecine, belediye başkanlarının durumuna ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına dair çok kritik açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin hedef gösterilmesinden dokunulmazlık fezlekelerine kadar pek çok konuda sert mesajlar veren Özel, iktidar hedeflerini de açıkladı.

"GENÇ MUHABİRİN HEDEF GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Halk TV yayınına katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin yönetimine atanan ekibin Sarıyer'de düzenlediği rozet töreninde figüranların kullanılmasını haberleştiren gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Basın özgürlüğüne vurgu yapan Özel, "Genç muhabir arkadaşımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ VE ZEYDAN KARALAR YENİ PARTİ'YE KATILACAK MI?

İki kritik belediye başkanı hakkındaki iddialara açıklık getiren Özel, Mansur Yavaş ile ilgili bir şüphelerinin bulunmadığını belirtti: "Yavaş ile bir kuşkumuz yok. Mansur Bey zaten eski partimizde de bizimle yol yürümüştü. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin."

Zeydan Karalar'ın durumunun ise özel olduğunu belirten Özel, Karalar ile aralarında bir abi-kardeş ilişkisi bulunduğunu, Karalar'ın Aziz İhsan Aktaş davasında devam eden bir yargılaması olduğunu aktardı.

"BASKI VE KORKU OLUŞTURUYORLAR"

Karalar’ın yargılandığı davanın karar aşamasında olduğunu hatırlatan Özgür Özel, bazı çevrelerin belediye başkanları üzerinde korku iklimi oluşturmaya çalıştığını öne sürdü: "Bir yandan bir çok belediyemize, ‘Yeni Parti’ye geçerseniz şöyle olur’ korkusunu yaymaya çalışan bir iktidar medyası, bir AK Parti yargı kolları var. Butlan yönetiminin çok farklı farklı ağızlardan önden, arkadan, sağdan, soldan ona buna yolladığı haberler var. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekler hadsiz hadsiz oradan buradan ıvır zıvır konuşuyorlar. Her yerden bu butlan yönetiminin kerameti kendinden menkul birtakım şeylerinin orada burada korku salmaya çalıştığını, Meclis koridorlarına kadar gelip de bunların konuşulduğu süreçler var. Operasyona uğrayan bir belediye başkanına, ‘Biz gerekirse şurayla konuşuruz’ falan… Gerçekse de rezalet yalansa da rezalet."

“SEÇİLMİŞLERİN TAMAMINA SAYGIMIZ SONSUZ”

Türkiye'nin son derece hassas bir geçiş döneminden geçtiğini savunan Yeni Parti Lideri, Yeni Parti olarak atanmış yönetimleri kesinlikle muhatap kabul etmediklerini, seçilmiş belediye başkanlarının tamamına ise saygılarının sonsuz olduğunu dile getirdi. Özel, "Biz iktidara yürümeye devam edeceğiz" sözleriyle partinin temel hedefini çizdi.

“BENİ DOKUNULMAZLIKLA KİM KORKUTABİLMİŞ DE BUTLANCILAR KORKUTACAK?”

Kendisi ve bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceği yönündeki ihtimaller üzerine sert konuşan Özel, bu tarz adımların ve baskıların milletvekillerinin parti değiştirmesini, belediye başkanlarını ve vatandaşları korkutmaya yönelik olduğunu savundu: "Beni dokunulmazlıkla bugüne kadar kim korkutmuş da butlancılar korkutacak?"

Özel, Yeni Parti'ye yönelik uygulanmaya çalışılan siyasi baskıların ters tepki yaratacağını ve bu girişimlerin karşısında seçmenin tepkisinin sandıkta çok daha sert olacağını ileri sürdü.

"EKREM İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA ADAYI MİLLET BELİRLEMELİ"

Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine ilişkin de net bir çerçeve çizen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu üzerindeki hukuki ve siyasi baskılara değindi: "İmamoğlu'nun aday yapılmaması için yapılan her şeyin bedelinin Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından ödeniyor olması lazım. Erdoğan rakibinden korkan ve rakibi aday olmasın diye onu hapse attıran birisidir ve siyasi bedeli ödemesi gerekir. Bu nedenle Ekrem Başkanın aday olamayacağı durumda adayın millet tarafından belirlenmesi gerekir."

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYACAĞIZ"

Yeni Parti'yi kurmadan önce CHP'ye veda ederken sarf ettiği "Unutkan olmayacağız" sözünü hatırlatan Özel, geleceğe yönelik sert bir mesaj verdi: "Şundan herkes emin olsun, tarihin kırılma anındayız. Tarihin kırılma anında doğru yerde duranlarla Erdoğan'a bir kez daha iktidar kapısını aralamak için bizim iktidar yürüyüşümüzü durduranları ilerleyen zamanda, iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız."

Özel, "butlancı" olarak tanımladığı kesimleri asla affetmeyeceklerini ifade ederken, gelecekte Yeni Parti iktidar olduğu zaman kendilerine yaranmaya çalışmalarına da asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

"BENİM DAHİ ROZETİ ÇIKARIRKEN GIRTLAĞIM DÜĞÜMLENDİ"

CHP'den ayrılış sürecindeki duygusal anlara da değinen Özgür Özel, parti içinde mecburen kalanlar ile diğerlerini ayrı tuttuklarını söyledi: "Bugünlerde CHP'de mecburan kalan ama ağlaya ağlaya kalanlar var. Benim dahi rozeti çıkarırken gırtlağım düğümlendi. Hepimiz ağlaya ağlaya geldik. Butlandan yana olmayan ve orada kalanlar var. O arkadaşları aynı kefeye koymuyoruz. Orada 18-19 kişi dışında geri kalan arkadaşlara aynı muameleyi yapmak mümkün değil."

"OY ORANININ YÜZDE 40'LARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUM"

Eylül ayında Yeni Parti kurultayını tamamlamayı planladıklarını açıklayan Özgür Özel, mevcut yasal süreler nedeniyle Yeni Parti'nin olası bir baskın seçime tek başına girememe riskine karşı ikinci bir partiyi de yedekte tuttuklarını ifade etti. Partisinin seçimlerdeki potansiyeline ilişkin soruları yanıtlayan Özel, oy oranı tahminini şu sözlerle açıkladı: "Yeni partimizin temel motivasyonu iktidar olmaktır, iktidar olacağız ki herkesi kurtaracağız. Başka bir çaresi yok bunun. Yeni Parti eğer kendini doğru anlatır, milletin beklentilerini doğru karşılar ve bundan sonraki süreçte halk da onu sahiplenmesini sürdürürse yüzde 40'ların üzerine çıkacağını görüyorum."