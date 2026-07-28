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Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü

Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü
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Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinin satış reyonunda küflenmiş paketli ekmekler görüntülendi. Bir müşterinin çektiği fotoğrafta, üzerinde yoğun küf oluşumu bulunan ekmeklerin hâlâ satışta olması tepki çekerken, raf kontrolleri ve gıda denetimleri yeniden tartışma konusu oldu.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinde çekilen fotoğraf, gıda güvenliği konusunda endişe yarattı. Bir müşteri tarafından kaydedilen görüntüde, satış reyonunda bulunan paketli ekmeklerin üzerinde belirgin şekilde yeşil ve siyaha yakın küf oluşumları dikkat çekiyor.

FİYAT ETİKETİ DE GÖRÜNÜYOR

Fotoğrafta, küflenmiş ekmeklerin satış rafında diğer ürünlerle birlikte sergilendiği ve önlerinde fiyat etiketi bulunduğu görülüyor. Gıda Dedektifi'nde yer alan içerikte ürünlerin bu haliyle rafta tutulması, marketlerde raf kontrolü ve son kullanma tarihi denetimlerini yeniden tartışmaya açtı.

"HİÇ Mİ DENETLEYEN YOK?"

Görüntüleri paylaşan müşteri, "Hiç mi rafları kontrol eden yok? Hiç mi denetleyen yok?" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Fotoğrafın ardından çok sayıda kişi, gıda ürünlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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