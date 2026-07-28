Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de tanıttılar

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

AMEDSPOR ORBAN'I ŞIRNAK'TA TANITTI

Diyarbakır temsilcisi, bu kapsamda 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Gift Orban'ı kadrosuna kattı. Amed Sportif Faaliyetler, Orban için alışılmışın dışında bir tanıtım filmi hazırladı. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş yapan Orban, daha sonra Cizre ilçesinin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Tanıtım filminin en dikkat çeken bölümü ise Orban'ın, Mezopotamya'nın önemli tarihi yapılarından biri olan Kırmızı Medrese'de, Amedspor formasıyla kamera karşısına geçtiği anlar oldu.

''SEZONA HAZIRIM'' MESAJI

Görüntülerde tarihi atmosfer eşliğinde taraftara seslenen yıldız golcü, "Sezona hazırım" mesajı vererek, yeşil-kırmızılı taraftarların heyecanını artırdı. Cizre'nin tarihi ve kültürel mirasının da ön plana çıkarıldığı ve Kırmızı Medrese başta olmak üzere ilçenin simge noktalarının yer aldığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HAT-TRICK REKORU ORBAN'N ELİNDE

Kariyerinde Gent, Lyon, Hoffenheim ve Verona formalarını giyen Gift Orban, 2023 yılında Belçika ekibi Gent formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'e karşı 3 dakika 25 saniyede yaptığı hat-trick ile 'UEFA kulüp organizasyonları tarihinin en hızlı hat-trick rekoru'na imza atarak futbol tarihine geçmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı