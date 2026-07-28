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Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de tanıttılar

Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de tanıttılar Haber Videosunu İzle
Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de tanıttılar
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'dan transfer ettiği Nijeryalı golcü Gift Orban'ın transferini, Şırnak'ta çekilen tanıtım filmiyle duyurdu. Tarihi Kırmızı Medrese'de çekilen görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

  • Amed Sportif Faaliyetler, Nijeryalı forvet Gift Orban'ı kadrosuna kattı.
  • Orban'ın transferi, Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de çekilen bir tanıtım filmiyle duyuruldu.
  • Gift Orban, 2023'te Gent formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 dakika 25 saniyede hat-trick yaparak rekor kırdı.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

AMEDSPOR ORBAN'I ŞIRNAK'TA TANITTI

Diyarbakır temsilcisi, bu kapsamda 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Gift Orban'ı kadrosuna kattı. Amed Sportif Faaliyetler, Orban için alışılmışın dışında bir tanıtım filmi hazırladı. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş yapan Orban, daha sonra Cizre ilçesinin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Tanıtım filminin en dikkat çeken bölümü ise Orban'ın, Mezopotamya'nın önemli tarihi yapılarından biri olan Kırmızı Medrese'de, Amedspor formasıyla kamera karşısına geçtiği anlar oldu.

''SEZONA HAZIRIM'' MESAJI

Görüntülerde tarihi atmosfer eşliğinde taraftara seslenen yıldız golcü, "Sezona hazırım" mesajı vererek, yeşil-kırmızılı taraftarların heyecanını artırdı. Cizre'nin tarihi ve kültürel mirasının da ön plana çıkarıldığı ve Kırmızı Medrese başta olmak üzere ilçenin simge noktalarının yer aldığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HAT-TRICK REKORU ORBAN'N ELİNDE

Kariyerinde Gent, Lyon, Hoffenheim ve Verona formalarını giyen Gift Orban, 2023 yılında Belçika ekibi Gent formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'e karşı 3 dakika 25 saniyede yaptığı hat-trick ile 'UEFA kulüp organizasyonları tarihinin en hızlı hat-trick rekoru'na imza atarak futbol tarihine geçmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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