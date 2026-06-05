İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 5-6 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Ömerli Mahallesi'nde Prof. Mehmet Bozkurt Sokak çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 00.05 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Anadolu Mahallesi'nde Cemsultan, Kadriye, Orhan ve Samimi sokaklarda 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ömerli Mahallesi'nde Emekli, Hadımköy Ömerli, Mezarlık, Okul Çıkmazı, Risalet, Tunçaslan, Ömerli ve Ümit sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında deplase çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

Tahtakale Mahallesi'nde Ayçiçeği Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

Çobançeşme Mahallesi'nde Fatih Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yenibosna Merkez Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenibosna Merkez Mahallesi'nde 29 Ekim, Kavak, Kor, Yalçın Koreş ve Çınar sokaklarında; ayrıca Bağcılar ilçesinin Bağlar Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklarda 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fevzi Çakmak ve Çobançeşme mahallelerinde yer alan çeşitli sokaklarda 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.05 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Akbayrak, Eski Edirne Yolu, Garip, Gazi, Gökırmak, Hatice, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Oktay, Polat 1, Sakıp Sabancı, Site 1, Taylan, Çuhadar ve Şirin 3 sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Hür ve Mahmutbey sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 19.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Başak Mahallesi'nde Abdülhamithan ve Ertuğrul Gazi sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kayabaşı Mahallesi'nde Bozcaada Sokak'ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Adnan Kahveci Mahallesi'nde Kışla Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gürpınar Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kavaklı Mahallesi'nde Yeşilyurt, Zağanos Paşa, Ürgüp ve İbrahim Müteferrika sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

Ormanlı Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

Akevler Mahallesi'nde 1048 ve 1076. sokaklarda 5 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gökevler Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akçaburgaz ve Osmangazi mahallelerinde bazı sokaklarda 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yunus Emre Mahallesi'nde 268, 375 ve Avni Anıl sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akevler ve Güzelyurt mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 1601. Sokak'ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saadetdere Mahallesi'nde Abdi İpekçi ve Fevzi Çakmak sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Namık Kemal ve Zafer mahallelerinde bazı sokaklarda 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

Topkapı Mahallesi'nde Sefa Bostanı ve Sefa Hamamı sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mesihpaşa Mahallesi'nde Aksaray, Azimkar, Laleli, Mesihpaşa, Ordu, Paşazade, İhtisap Ağası ve Şair Haşmet sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ali Kuşçu Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları ile ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Merkez Mahallesi'nde Bayrampaşa, Sokullu Mehmet Paşa ve Zübeyde Hanım sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Mahallesi'nde Günaydın ve Sokullu Mehmet Paşa sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Mahallesi'nde Bayrampaşa, Sokullu Mehmet Paşa ve Söğütlü Çeşme sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

Çağlayan Mahallesi'nde Vatan Sokak ile Ferdağ, Maya, Park, Sahra, Vatan ve Zuhal sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyrantepe Mahallesi'nde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

Fener Mahallesi'nde Fenerbahçe, Hakan Yıldız, Harman Pınar ve İsmail Kamil Kılıç sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sancaktepe Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyük Kılıçlı Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.