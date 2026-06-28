İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 29-30 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

29 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında Hadımköy Mahallesi ve çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak ile Hastane Mahallesi Ayasofya Sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hadımköy Mahallesi Ayasofya, Tenha ve Çarşamba sokakları ile Hastane Mahallesi Ayanoğlu, Ayasofya, Balkanlar, Değirmen Kuyu, Hadımköy İstanbul, Haraççı Hadımköy Yolu, Hastane, Org. Nurettin Baransel, Oğuzata, Postane, Özcan Taşkınbaş, Şadırvan ve Şehit Şaban Aydoğan sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Anadolu Mahallesi Akçam, Erdem, Himmet, Kader, Ortaköy, Turhan, Yıldırım Beyazıt, Çınaraltı, İpar ve Şefaat sokakları, Nenehatun Mahallesi Ersen Sokak ile İslambey Mahallesi Atasoy, Ayvaz, Bağcı, Bengialp, Duatepe, Ersan, Fatih, Gaffar, Hükümet, Karagül, Küheylan, Lalegül, Mecidiye, Nezih, Peri, Redif, Selma ve Yıldırım Beyazıt sokaklarında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında Haraççı Mahallesi Koru İçi, Nursel, Taşoluk, Tunç ve Önem sokaklarında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında Hadımköy Mahallesi ve çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında Hadımköy Mahallesi Nurettin Sözen ve Ürgüplü sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Atatürk Mahallesi Beşikçi, Gelibolu, Körfez, Nihan, Zerda, Zeynep ve Şirindere sokakları, Boğazköy İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Sokak ile Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos, Anı, Atlıhan, Ayşin, Bahaddin, Bağlık, Bağçeşme, Beyaz Gül, Beyzade, Birol, Biçer, Cihanmert, Eliaçık, Fıstıkköşk, Güldefne, Gürses, Hüma, Keskin, Kubbe, Kuyumcular, Mücahit, Müjdat, Müstesna, Namık, Nebi, Necip Fazıl, Okul Yolu, Oylum, Panorama, Petrol, Pürçek, Seray, Soydaş, Tekke, Tuana, Yaren, Yasin, Yavuzay, Yemiş, Yenidoğan, Yücedağ, Yücel, Yiğitoğlu, Zeki, Şecaat ve Şirindere sokaklarında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiden ayrıca Gaziosmanpaşa ilçesindeki Hürriyet Mahallesi 308. Sokak da etkilenecektir.

AVCILAR

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gümüşpala Mahallesi Arı, Asri, Atlı, Coşkun, Değirmen, E 5 Yanyol 1, Gayretli, Gülseren Altuner, Kader, Kılıç, Kutlu, Limon, Manolya, Mercan, Mutlu, Nadide, Palmiye, Papatya, Rüzgâr, Suboyu, Uygar, Yakut, Yelpaze, Yeniyuva, Zabit, Çiçek, İskece ve Şair Nedim sokakları ile Üniversite Mahallesi Yeniyuva Sokak bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gümüşpala Mahallesi Alev Çıkmazı, Atelye, Bekar, Demirören, E 5 Yanyol 1, Edalı Çıkmazı, Galip, Gayretli, Hatun, Kader, Kısmet, Kuruçeşme, Kutlu, Kuyu, Manolya, Mercan, Mesut, Minik, Naim Ateş, Ocak, Papatya, Rafetbaba, Tunca, Veli, Ziya, Çıra, Çiçek, Ülkü ve Şükrübey sokakları ile Merkez Mahallesi Talimhane Sokak bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

29 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 13.00 arasında İnönü Mahallesi 415., 426., 428., 435., 436., 437., 438., 439., 440. ve Hoca Ahmet Yesevi sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Sokak bölgesinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Demirkapı Mahallesi ve çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kirazlı Mahallesi 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1235., 1236., 1237., 1238., Kurtuluş, Mevlana ve Zübeyde Hanım sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kirazlı Mahallesi 1054., 1128., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., Kurtuluş, Mevlana, Tavukçu Köprü ve Zübeyde Hanım sokakları ile Yenimahalle Mahallesi 1528., 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1537., 1538., 1539., 1540., 1541., 1542., 1543., 1544., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1572., 1573., 1574., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., Dökümcüler, Mevlana ve Tavukçu Köprü sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kirazlı Mahallesi ve çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

29 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 08.00 arasında Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Sokak bölgesinde manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintiden ayrıca Eyüpsultan ilçesindeki Topçular Mahallesi Rami Kışla ve Topçubaşı Esatağa sokakları da etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Ortamahalle Mahallesi Emin Efendi, Trikocular ve Tunç sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Kocatepe Mahallesi 15. ve 5. sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında Terazidere Mahallesi Pak Sokak bölgesinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Sokak bölgesinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

29 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 11.00 arasında Fatih Mahallesi 204., 206., 210., 211., 212., 213., 223., 224., 225., 226., 227., 231., 232., 233., 234., 238., Aksaray ve Hamidiye sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Fatih Mahallesi 204. ve 206. sokaklarında dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında Menderes Mahallesi 324., 348., 350., 353., 358. ve 384. sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Fevzi Çakmak Mahallesi 1113., 1114. ve Fevzi Çakmak sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Fatih Mahallesi 202., 203., 207., 208. ve 209. sokaklarında dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Havaalanı Mahallesi Anadolu, Gerede, Gezi, Geziboyu, Gökada, Gökalp, Gökay, Gökbay, Gökkaya, Gökkuşağı, Göknur, Gökçe, Gökçen, Gürsu, Güven ve Taşocağı sokakları ile Turgut Reis Mahallesi 400., 404. Çıkmaz, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 420., 432., 433., 434., 440., Anadolu ve Karaosmanoğlu sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Örnek Mahallesi 1369. ve 1375. sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Sokak, Pınar Mahallesi 1216., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1240., 1479., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., 1495., 1496., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., Ahmet Arif ve Sivas Kongre sokakları, Çınar Mahallesi 1413., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., Ahmet Arif ve Sivas Kongre sokakları ile Örnek Mahallesi Ahmet Arif Sokak bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi 3101. Sokak bölgesinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Sokak, Pınar Mahallesi 1216., 1217., 1218., 1222., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1273., 1491., 1492., 1495., 1496., 1510., 1511., Ahmet Arif ve Sivas Kongre sokakları, Çınar Mahallesi 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1406., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1414., 1416., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442. ve Ahmet Arif sokakları ile Örnek Mahallesi Ahmet Arif Sokak bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 16.00 arasında Balıkyolu Mahallesi 470., 474., 475., 476., 477., 482., 483. ve 531. sokakları, Sultaniye Mahallesi 609., 617., 689., 705. ve Âşık Şenlik sokakları, Süleymaniye Mahallesi 716., 717., 726., 727., 754., 800. ve Hacı Bektaş Veli sokakları ile Yenikent Mahallesi 607., 690., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., Âşık Şenlik, Gazi Osman Paşa ve Hacı Bektaş Veli sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

29 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında Güven Mahallesi Lalezar ve Yücel sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında Haznedar Mahallesi Ege, Meriç, Sakarya ve Yeşilırmak sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Mareşal Çakmak Mahallesi Azak, Bahtiyar, Bayram, Bulut, Birsel, Cengiz, Gönül, Koca Yusuf, Mahmudiye, Mızrak, Ortaç, Selim, Soğanlı, Taşçılar, Topel, Vakur, Vardar, Varış, Varol, Vatan, Vezir, Vural, Yardımcı, İnönü, Şinasi, Şirin ve Şirinler sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Mareşal Çakmak Mahallesi Murat, Mustafa, Orhan ve Posta sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

29 Haziran 2026 tarihinde saat 03.00 ile 08.30 arasında Rumeli Hisarı Mahallesi Ali Pertek, Arpacı Çeşme, Kilise, Mübayaacı, Yahya Kemal ve İmam Şerafettin sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Maslak Mahallesi Büyükdere Sokak bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında PTT Evleri Mahallesi Çayırbaşı Sokak ile Çayırbaşı Mahallesi Bahçeköy, Camii Şerif, Ekbiç, Kaptan, Kısa, Muhtarlık, Testiciler, Çayırbaşı ve Özfiliz sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Darüşşafaka Mahallesi Atalar, Darüşşafaka Bilinmeyen ve Ilıca sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Darüşşafaka Mahallesi Arıkent Sitesi, Asmalı, Balamir ve Ilıca sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Maslak Mahallesi ve çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci, Aslan, Cenk, Nuripaşa, Çamlık Koru ve İbrişim Çıkmazı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında Maslak Mahallesi ve çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.