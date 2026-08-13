Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla ateşe veren kadın, polis ekiplerince ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kendisine şizofreni teşhisi konulduğu için bayrağı yaktığını iddia eden şüpheli adliyeye sevk edilirken, alçak saldırıya siyasilerden tepki yağdı.
- Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe veren A.A. isimli kadın, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilerek ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.
- Şüpheli A.A., polisteki ifadesinde daha önce kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini ve bayrağı bu nedenle yaktığını öne sürdü.
- Olayın ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk, bayrağa yönelik saldırıyı kınayarak gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüpheli kadın, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesindeki "Şizofreni raporu" iddiası dikkat çekerken, alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kurşunlu Meydanı’nda gece saatlerinde skandal bir olay meydana geldi. Gece karanlığından faydalanan bir kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra bir mağazanın önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI
Sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya gelen mağaza sahipleri, yanan Türk bayrağını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan titiz çalışma sonucunda bayrağı yakan kişinin A.A. isimli bir kadın olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.
SAVUNMASI ŞAŞKINTIK YARATTI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.'nın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde; herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bayrağı bu nedenle yaktığını öne sürdüğü öğrenildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: HİÇBİR SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ
Çirkin saldırının ardından kentte tepkiler art arda geldi:
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum.
- MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk: Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir. Olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve gerekli adli işlemlerin yapılmasını istiyoruz.