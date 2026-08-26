İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26-27 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Bolluca Mahallesi’nin belirtilen sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

Denizköşkler Mahallesi’nde Babacan, Bilen, Deniz, Dr. Sadık Ahmet, Dilaver, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Güray, Güzel, Kemal Sunal, Kına, Kulaç, Levent, Muhtar Kazım Akgül, Mümtaz, Panter, Seda, Serçe, Yakamoz, Yasin, Şadırvan ve Şanlı sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Mahallesi’nde Marmara, Merkez Cami, Namık Kemal, Nurel ve Çiğdem sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

Mahmutbey Mahallesi’nde 2607. Sokak, Halkalı Sokak ve Millet Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fatih Mahallesi’nde 1781. Sokak, 1785. Sokak ve Pazar Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Göztepe Mahallesi’nin belirtilen bölgelerinde 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Göztepe Mahallesi’nde İnönü Sokak ile Mahmutbey Mahallesi’nde 2497, 2498 ve 2499. sokaklar, Gazi Mustafa Kemal, Kültür ve İnönü sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAKIRKÖY

Ataköy 3, 4 ve 11. Kısım Mahallesi’nde Behçet Kemal Çağlar, Cevat Dursunoğlu, Dr. Remzi Kazancıgil, Kilitbahir, Melisa ve Refet Bele sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Osmaniye Mahallesi’nde Adalet, Aksu Osmaniye Yolu, Aksun Çıkmazı, Fazıl Kayıkçı, Fildamı, Fildamı Aralığı, Fildamı Çıkmazı, Gencer ve Pulluk sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cevizlik Mahallesi’nde Dantelacı, Ebuziya, Fahri Korutürk, Hafız Çıkmazı, Hallaç Hüseyin, Hamam, Hatboyu Çıkışı, Hüsreviye, Muhasebeci, Niyazi Bey, Reyhan, İmren ve İstanbul sokaklarında, Yenimahalle Mahallesi’nde 10 Temmuz Sokak’ta ve Yeşilköy Mahallesi’nde Ahmet Taner Kışlalı Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

Murat Çeşme Mahallesi’nde Eski Silivri, Kubilay, Muhsin Çavuş, Nursu, Nükte ve Taşoğlu sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Akçaburgaz Mahallesi’nde 3034 ve 3038. sokaklar ile Osmangazi Mahallesi’nde 3133. Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1632. Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenkent Mahallesi’nde Cemalpaşa, Enverpaşa ve Zehra Yıldız sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

Fatih Mahallesi’nde 218. Sokak, 269. Sokak ve Aksaray Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 1131, 1132, 1133 ve 1135. sokaklar ile Orhangazi Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Birlik Mahallesi’nde Karaoğlanoğlu Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Oruçreis Mahallesi’nin belirtilen bölgelerinde 26 Ağustos 2026 tarihinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kaynak metinde bu kesintinin saat bilgisi 08.30 ile 16.30 ve 08.30 ile 12.30 olarak iki farklı şekilde yer almaktadır.

GAZİOSMANPAŞA

Karadeniz Mahallesi’nde 1144, 1166, 1168, 1168/1, 1169, 1170, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5, 1171 ve 1172. sokaklarda 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karadeniz Mahallesi’nde 1117, 1209 ve 1209/1. sokaklar ile Hamidiye, Mehmet Akif, Namık Kemal ve Yunus Emre sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlarbaşı Mahallesi’nin belirtilen bölgelerinde 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Göksel, Kırgız, Nadide ve Çınar sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı mahallenin ayrıca belirtilen diğer bölgelerinde de 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Güldalı, Haldun Taner, Kasım, Nadide ve Çınar sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARIYER

Yeniköy Mahallesi’nde Köybaşı ve Kirazlı Bağlar sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yeniköy Mahallesi’nde Köybaşı ve İstinye İskelesi Çıkmazı ile İstinye Mahallesi’nde İstinye ve İstinye İskelesi Çıkmazı’nda 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yeniköy Mahallesi’nde Doktor Cevat Kerim İncedayı ve Nar Çiçeği sokakları ile İstinye Mahallesi’nde Dere, Doktor Cevat Kerim İncedayı, Havuzlu Bostan ve Şehit Halil İbrahim sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yeniköy Mahallesi’nde Albay Osman, Bahriyeli, Doğramacı Emin, Dişbudak, Fikir Çıkmazı, Gelincik, Gemici Çıkmazı, Genç Osman Çıkmazı, Güzelce Alipaşa, Kapalı Bakkal, Kutluk, Mahmut Çıkmazı, Mehmetçik Çıkmazı, Orta, Osman Çıkmazı, Salih Ağa, Su Yolcu Çıkmazı, Tacikler, Taşocağı, Teras, Yeni Bostan, Yenilik, Çağatay Çıkmazı, Çelebi Deresi, Çelebi Yokuşu, Özgürlük ve İspirli Çıkmazı’nda 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SULTANGAZİ

Gazi Mahallesi’nde 1380, 1381, 1382, 1384/3, 1384/4 ve 1416. sokaklar ile Kıbrıs Sokak’ta, Yunus Emre Mahallesi’nde ise 1383/1, 1384, 1384/1, 1384/2, 1385, 1386, 1386/1, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1389/1, 1390 ve 1392/5. sokaklar ile Kıbrıs ve İsmetpaşa sokaklarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cebeci Mahallesi’nde 2491. Sokak ve Atatürk Sokak’ta 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2107 ve 2124. sokaklarda 26 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2309 ve 2312. sokaklarda 26 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.