İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 20-21 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi Burçhan Sokak ve çevresinde, 21 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi Akgül, Alabalık, Albay, Altıntaş, Dolmabahçe, Dinçer, Eski Edirne Asfaltı, Gedik, Gülnaz, Halim, Haraççı Hadımköy Yolu, Katip Çelebi, Mabet, Madalya, Maltepe, Memba, Menzil, Reis, Sabri, Selim, Sualtı, Taşoluk, Yeditepe ve Yokuş sokaklarında, 21 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi ve çevresinde, 21 Haziran 2026 tarihinde 16.00 ile 19.00 saatleri arasında yatırım kapsamında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar 1. Sokak ve Matbaacılar 2. Sokak çevresinde, 20 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi Ayazağa, Barbaros, Egeli, Fevzi Paşa 1, Kısmet 1, Simavi, Uludere, Yeni ve İnönü 1 sokaklarında, 20 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece ilçesi Bahçelievler Mahallesi Akgüner, Aydınlar, Aytekin, Balıkpazarı, Bilge 1, Cevher 1, Cihan, Filiz 1, Gaye 1, Karbeyaz 1, Kartal 3, Mavi, Mesut 1, Müzik 1, Mine 2, Nota, Poyraz 2, Sevda 2, Uygar, Yalın ve Çakır sokaklarında, 20 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet Sokak ile İstiklal Mahallesi 2630. Sokak, 5. Şiir Sokak, Armoni, Gamze, Sanat, Sevinç, Tılsım, Şebnem ve Şiir sokaklarında, 20 Haziran 2026 tarihinde 19.00 ile 23.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi Bostan Koru Üstü, Boğaziçi ve Koru sokaklarında, 20 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi Berrak Çıkmazı, Boğazhisar, Boğaziçi, Burcu, Desen, Figen, Firuzan, Firuze, Güzin, Kehri·bar, Kıymet Çıkmazı, Madalyon, Selvi, Sıla, Tepe Üstü Bayır, Uludağ, Vakıf, Yazgülü, Yunus Emre, Yunus Emre 2, Zuhal ve Zülal sokaklarında, 20 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 130. Sokak, 136. Sokak, Mustafa Kemal Atatürk ve Şehit Ersin Kurt sokaklarında, 20 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

Silivri ilçesi Alibey Mahallesi Ali Bostancı Sokak; Balaban Mahallesi Abdi İpekçi, Ahbap, Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ali Balcıoğlu, Ataman, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Büyük Önder Atatürk, Binektaşı, Doğanşah, Fahri, Göktürk, Güldane, Gülhatmi, Hacegan, Halk, Hasan Güneş, Kaktüs, Kandil, Karabağlar, Karbeyaz, Kasımpatı, Kırsal, Kübra, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Ruşen, Sazlı, Soğanlı, Tekinsoy, Tirebolu, Yetenekli, Yol, Yüzük, Çamlıktepe, Çağrı, Çorlu, Çulluk, İsmet İnönü ve İzzettin sokakları; Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan, Sardunya ve İnönü sokakları; Sancaktepe Mahallesi Abant, Abdullah Akbulut, Altınçeşme, Büyük Önder Atatürk, Büyükkaralar, Bilgin, Derece, Dergah, Emel, Erce, Erdem, Erenler, Esmer, Eti, Eğitim, Fedakar, Gülden, Güneysu, Güvenir, Hüseyin Güvenir, Hüsnü Albayrak, Kalamış, Kalyon, Kanlıca, Kıbrıs, Kuzguncuk, Kuşkonmaz, Lüle, Mart, Mevlana Celaleddin Rumi, Muhterem, Millet, Mimar Hayrettin, Panayır, Parsel, Piyale, Rüstembey, Tirebolu, Yabangülü, Çalış, Öğün, Üçüncü ve Şah sokakları ile İsmetpaşa Mahallesi Çamlıktepe Sokak çevresinde, 21 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri ilçesi Alipaşa Mahallesi Ahmediye, Altaylı, Bakkal, Başarı, Buğra, Demetevler, Depo, Derinyol, Dönemeç, Dörtçeşme Çıkmazı, Eskikahve, Ferahtepe, Gülen, Gülendam Çıkmazı, Hasat, Kapaklı Çeşme, Kekik Çıkmazı, Keşan, Kumyol, Kuyulu, Köstemir, Macir Mahalle, Merkez Camii, Merter, Minare, Parseller Çıkmazı, Taşyolu, Trablusgarp, Çakıl, Çakır, Çayyolu, Çekmece Çıkmazı, Çiçekçi Çıkmazı, Üçevler ve İkiçeşme sokakları ile Bekirli Mahallesi Çakırbey Çıkmazı çevresinde, 21 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi ve çevresinde, 21 Haziran 2026 tarihinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.