İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 17-18 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinin Merkez Nenehatun Mahallesi'nde Altındal, Alicenap, Azade, Canberk, Ergin, Gazel, Hasan Tahsin, Serdar, Tutku, Uğurlu, Yazı, Çarşıbaşı ve Şakir Çeşme sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Arnavutköy ilçesinin Merkez Atatürk Mahallesi'nde Ebubekir, Eker, Ertaş, Hızlı, Kaktüs, Leyla, Mahperi, Maruf, Müjgan, Okumuş, Sarı Orkide, Selahattin Eyyubi, Sırmalı, Toygun, Türksoy, Yener ve Yenigün sokaklarında, ayrıca Boğazköy İstiklal Mahallesi Türksoy Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Gaziosmanpaşa ilçesinin Karayolları Mahallesi 610/1 Sokak'ı da etkilemektedir.

Arnavutköy ilçesinin Merkez Karlıbayır Mahallesi'nde Bilay, Cemre, Ekrem, Eski Edirne Asfaltı, Fikri, Mozaik, Rüştü, Tabur ve Yücealp sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Gaziosmanpaşa ilçesinin Karadeniz Mahallesi 1148. Sokak'ı da etkilemektedir.

Avcılar

Avcılar ilçesinin Merkez Gümüşpala Mahallesi'nde Demirören, Galip, Gayretli, Kuruçeşme, Kuyu, Mercan, Mesut ve Papatya sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 08.05 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar ilçesinin Merkez Denizköşkler Mahallesi Filiz Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar ilçesinin Merkez Denizköşkler Mahallesi'nde Cevahir ve Tekin sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar ilçesinin Merkez Cihangir Mahallesi'nde Cenk, Güner, Kadırga, Kartopu, Kızılırmak, Kibele, Kirazlı, Sarı Çiçek, Yasemin, Yeşilce, Üzengi, Şahmeran ve Şehit Murat Yüksel sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesinin Merkez Mahmutbey Mahallesi'nde 2516., 2518. ve 2534. sokaklar ile Dilmenler, Hacı Bostan ve Peyami Safa sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar ilçesinin Mahmutbey Mahallesi genelinde 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar ilçesinin Mahmutbey Mahallesi genelinde 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar ilçesinin Merkez Bağlar Mahallesi'nde 58. ve 59. sokaklar ile Mimar Sinan ve Şehit Hasan Uzun sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinin Merkez Başakşehir Mahallesi'nde Erciyes, Süleyman Çelebi ve Toros sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir ilçesinin Merkez Başakşehir Mahallesi'nde Erciyes, Erdem Bayazıt, Ilgaz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Süleyman Çelebi sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir ilçesinin Merkez Başakşehir Mahallesi'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 16.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinin Merkez Yakuplu Mahallesi'nde 24., 28. ve 30. sokaklar ile Barbaros Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinin Merkez 19 Mayıs Mahallesi'nde Gölboyu, Kamer, Miray, Ünsal ve İstanbul 1 Sokak'ta, ayrıca Dizdariye Mahallesi'nde Abdurrahman Ereke, Aslı, Aysun, Cami, Gölboyu, Kamelya 4, Karaağaç, Mimar Sinan, Pazar, Pervin, Reha, Saklı, Seyit Onbaşı ve Vatan 4 sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece ilçesinin Merkez Celaliye Mahallesi Bağdat Sokak'ta, Hürriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak'ta ve Türkoba Mahallesi'nde Acar 2, Ahsen, Akar, Akdut, Akın 2, Aktuğ, Aktürk, Alaca 1, Alıç, Alper, Altın 2, Asalet, Asma 2, Atatürk 2, Azat, Baharyeli, Bahçeliçeşme, Bağlar 1, Canan 1, Cemre 2, Cesur, Dalgıç 1, Dalya, Damla 3, Defterdar, Demet 2, Desen, Devran 1, Değirmen Yolu, Dost 2, Doğanşah, Durgun, Dönemeç, Dilber 2, Dilek 3, Eroğlu, Eski Çatalca Yolu, Esinti, Ezel, Feri, Fırat Plastik, Kafkas, Kamelya 3, Kandil, Kaplıca, Kardeş 1, Kasırga, Kaza, Kerpiç, Kevser, Kıble, Kıraç, Kırsal, Kışla, Kurban, Köşk 1, Kübra, Kizir, Millet 4, Okul Yolu, Sazak, Vakit, Zeki Bora, Çam 3 ve Çayırlar sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yeni orta gerilim tesisi yatırımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece ilçesinin Merkez Ekinoba Mahallesi'nde Akmaz, Civan, Dantel, Fevzi Çakmak, Hanımeli 3 ve Şehnazzade sokaklarında, MimaroBa Mahallesi'nde Yaprak ve Ünlüsoy sokaklarında, ayrıca Sinanoba Mahallesi Ünlüsoy Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Esenler ilçesinin Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1135. ve 1136. sokaklar ile Bülbül Sokak'ta, ayrıca Kemer Mahallesi 927. Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler ilçesinin Merkez Tuna Mahallesi'nde 670., 674. ve 677. sokaklar ile Tuna Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinin Merkez Soğanlı Mahallesi'nde Ferit Selimpaşa, Güzeltepe ve Sancaktepe sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesinin Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde Bağcılar, Kızılelma 1 ve Rehber sokaklarında, Soğanlı Mahallesi'nde Ahmet Haşim, Alper, Bağcılar, Ferhat, Hüdaverdi, Karamustafapaşa, Nilüfer, Rehber, Serhat 1, Umut, Ülkü, İlhan ve Şirin 2 sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 11.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Güngören ilçesinin Mareşal Çakmak Mahallesi'nde Hüseyin Tonyalı ve Çimen sokaklarını da etkilemektedir.

Bahçelievler ilçesinin Merkez Siyavuşpaşa Mahallesi Başak Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesinin Merkez Soğanlı Mahallesi Sancaktepe Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesinin Merkez Siyavuşpaşa Mahallesi'nde Kana, Yaprak ve Çavdar sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesinin Merkez Şirinevler Mahallesi'nde Fetih, Fetih 3, Onur, Ufuk ve Yüce sokaklarında 17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.