İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 16-17 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Ömerli Mahallesi'nde bulunan Prof. Mehmet Bozkurt Sokak ve çevresinde, 16 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ömerli Mahallesi'nin bazı bölgelerinde, 16 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karaburun Mahallesi'nde Subaşı Sokak'ta, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Zâhit Sokak'ta, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Alpaydın, Ağahan, Bayhanoğlu, Bekiroğlu, Cemiyet, Ethem, Galeri, Hamidiye, Haznedar, Karakaya, Karakoç, Kazım Karabekir, Mekke, Merih, Meşale, Sekmen, Yazma ve Özgün sokaklarda, Nenehatun Mahallesi'nde Revnak Sokak'ta ve Taşoluk Mahallesi'nde Arnavutköy, Bağ, Esenyel, Figen, Gölyolu, Gözlem, Günnur, Kent, Kıvılcım, Meşecik, Tekinsoy ve Özakın sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

Ambarlı Mahallesi'nde Hikmet ve Lojman sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt Sokak'ta ve Esenyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde 55., 63., 65., 66., 67., 68. ve 70. sokaklarda 16 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet Sokak'ta 16 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Denizköşkler Mahallesi'nde Ahmet Kaya Sokak'ta 16 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAKIRKÖY

Zuhuratbaba Mahallesi'nde Asiller, Muhtar, Sağlık, Tamburacı Osman, Vankulu, Yeni İncirli Yolu, Yüce Tarla, Zümrüt Evler ve İncirli sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

Ortaköy Mahallesi'nde Dereboyu Sokak'ta, Yıldız Mahallesi'nde ise Ortaköy Salhanesi, Palanga, Yahya Efendi ve Çırağan sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Dikilitaş Mahallesi'nde Aynalıpembe, Âşık Kerem, Emirhan, Kardeşler, Sincap ve Tohum sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Balmumcu Mahallesi'nde Arzu Çıkmazı, Bestekâr Hacı Faik, Bestekâr Şevki Bey, Enderunlu İsmail Hakkı, Itrî ve Zincirlikuyu Yolu sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 19.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

Celaliye Mahallesi'nde Abide, Altınkaya, Alize, Bankalar, D-100 Karayolu, Doğancan, Fırat, Gülben, Güvercinlik, Hür 1, Kırmızı, Kiraz 3, Lavanta 2, Muratbey, Miralay, Nilay, Orakçı, Pınar 1, Sena, Tazegül, Taşkuyu, Türksoy, Vişne, Yavru Vatan, Yavuztürk, Zekibey, Zerrin, Çevrim, Çeşmibadem, Özışık, Ülkümen, Ümit, İstiklal 1 ve İyigün sokaklarında; Güzelce Mahallesi'nde Ümit 1 Sokak'ta; Kamiloba Mahallesi'nde ise Namık Kemal 2 ve Zeki Müren 1 sokaklarında 17 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

Fatih Mahallesi'nde 204., 210., 211., 212. ve Aksaray sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mimar Sinan Mahallesi'nde 72., 73., 75., 78., 79. ve Atatürk sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Turgut Reis Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve çıkmaz sokakta 16 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Çınar Mahallesi'nde 1394., 1450., 1456., 1458., 1462., 1464., 1465., 1466., Erzurum Kongre ve Fikri Sönmez sokaklarında; Örnek Mahallesi'nde ise 1450., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1458., Erzurum Kongre ve Fikri Sönmez sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ardıçlı Mahallesi'nde 789., 791., 793., 794., 795., 798., 824. ve Ispartakule sokaklarında; Süleymaniye Mahallesi'nde ise 745., 746., 757., 758., 759., 766., 767., 768., 771., 812., Aziz Nesin ve Ispartakule sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Hürriyet Mahallesi'nde 258., 280., 281., 282., 283., 500 Evler ve Paşaçayırı sokaklarında; Şemsipaşa Mahallesi'nde ise 29. Sokak'ta 16 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yıldıztabya Mahallesi'nde 1. Kuyu, Berceste, Pınar, Uzun ve Şafak sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karayolları Mahallesi'nde Kadir Akdoğan Sokak'ta 16 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

Hamidiye Mahallesi'nde Ferman ve Onur sokaklarında; Merkez Mahallesi'nde Akpınar, Alan, Atmaca, Böğürtlen, Davutpaşa, Destan, Deste, Dumlupınar, Dumlupınar Çıkmazı, Duran, Eren, Ferman, Gönül, Güldeste, Gün, Haktanır, Hasbahçe, Havuzlar, Hicazkâr, Kaan, Karameşe, Kayalar, Kayapınar, Kaçkar, Kâğıthane, Kemerburgaz, Lale, Onur, Sarıkanarya, Serpil, Seval, Sevil, Tanegül, Topkara, Yazgı, Ünlü, İmece, Şafak ve Şehit İbrahim Candemir sokaklarında; Şirintepe Mahallesi'nde ise Devran Sokak'ta 16 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Harmantepe Mahallesi'nde Baykan, Cesaret, Günışığı, Tuğ ve Uyanık sokaklarında; Yahya Kemal Mahallesi'nde ise Akkaya, Aksu, Baykan, Cesaret, Dinç, Er, Güzide, Ilgaz, Rezene, Talatpaşa, Timur, Yahya Kemal, İmren, İçten ve Şenkal sokaklarında 16 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Sanayi Mahallesi'nde Malazgirt Sokak'ta 16 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.