İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 12-13 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Deliklikaya Mahallesi’nde Meşetopu ve Narin sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Deliklikaya Mahallesi’nde Deliklikaya, Hızır, Hizmet, Kayabaşı, Marangoz, Sabır ve Sahra sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karlıbayır Mahallesi’nde Alaaddin, Arif, Avniye, Aydilek, Bal, Bayrak, Cebeci, Cemre, Cerrah, Danişment, Erçelik, Eski Edirne Asfaltı, Felah, Günpınar, Gürsoy, Hardal, Hikmet, Karadere, Karlıbayır, Kenan, Kovan, Pertev, Rıza Bey, Sadık, Sema, Sıhhat, Tanpınar, Tanyeli, Topkapı, Titiz, Uygar, Çoban Çeşme, Özaydın, Özerdem, Ünsiyet ve Şendoğan sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bolluca Mahallesi’nde Akdal, Baki, Bilim, Cemile, Cihangir, Göktepe, Ilıman, Mavigöl, Mukaddes, Nurdan, Reşat, Saray Bosna, Tuncay ve Şahit sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hacımaşlı Mahallesi Şimşek Sokak ile Haraççı Mahallesi’nde Adil, Ahmer, Akça, Atabek, Aygül, Aypare, Bahtiyar, Berksu, Bindallı, Dostluk, Ela, Emek, Erkılıç, Fevzi, Göldere, Göçmenkent, Gümüşçay, Giray, Haraççı, Haraççı Hadımköy Yolu, Harika, Kandıra, Karagöz, Kural, Kutlu, Meneviş, Mor Menekşe, Nuh, Sahabiler, Sakız Gülü, Sanem, Sarı Mimoza, Saruhan, Selanik, Seyitgazi, Sıraevler, Sunar, Temiz, Tezcan, Uçankuş, Yavuztürk, Yenihamam, Yeniyıl, Zekat, Zerrin, Çatalçeşme, İnkişaf ve İstemihan sokaklarında ayrıca Karlıbayır Mahallesi Sema Sokak’ta 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 1963, 2005, 2035, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2095, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 2109, 2110 ve 2111 sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Göztepe Mahallesi’nde 2270, 2271, 2272, 2273, 2280 ve 2287 sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mahmutbey Mahallesi’nde 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneşli Mahallesi’nde 1273, 1274, 1275, 1276 ve Kirazlı sokaklarında ayrıca Kirazlı Mahallesi’nde 1209, 1212, 1213, 1215, 1216 ve Mahmutbey sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mahmutbey Mahallesi’nde 2537, 2538, 2656, 2657 ve 2658 sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.05 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Barbaros Mahallesi’nde 169, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 186, 187 ve Mahmutbey sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.30 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ve Atatürk sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.05 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Yakuplu Mahallesi’nde Birlik ve Dereboyu sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kavaklı Mahallesi’nde Ay, Bağlar, Bereket, Burgaz, Bilgi, Can, Damlapınar, Define, Demokrasi, Didem, Kahraman, Marmara, Meltem, Oğuz, Samet, Çağdaş ve Çim sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Celaliye Mahallesi Bağdat Sokak ile Kamiloba Mahallesi’nde Abidin, Arı 1, Asıl, Ayyıldız, Bahargülü, Bağdatlı, Bostan 1, Bulut 1, D 100 Karayolu, Dicle 1, Efe 1, Elif 1, Ender 2, Erguvan 2, Ertuğrulgazi, Ezgi 1, Fındıklık, Gezgin 1, Gökben, Karoğlu, Köroğlu, Menekşe 3, Orhan Gazi 2, Poligon, Salih, Sarıgül 1, Savcı, Seyran 1, Sınır, Trakya 1, Ufuk 1, Uğurlu, Çamlıca 1, Çağlayan 2, Özer, Özlem 3, İstanbul, İstikbal, Şenkaya, Şerafettin ve Şeref sokaklarında ayrıca Kumburgaz Mahallesi’nde Aydın 3, Millet 2, Sınır ve Çise sokaklarında 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Mayıs Mahallesi’nde Gölboyu, Kamer, Miray, Ünsal ve İstanbul 1 sokaklarında ayrıca Dizdariye Mahallesi’nde Abdurrahman Ereke, Aslı, Aysun, Cami, Gölboyu, Kamelya 4, Karaağaç, Mimar Sinan, Pazar, Pervin, Reha, Saklı, Seyit Onbaşı ve Vatan 4 sokaklarında 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, Bülbül, Orhangazi ve Şehit Mustafa Dündar sokaklarında ayrıca Kemer Mahallesi’nde 903, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 924/1, 925, 926, 926/1, Bülbül, Kemer ve Şehit Mustafa Dündar sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Namık Kemal ve Zafer mahallelerinde 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zafer Mahallesi’nde Haramidere Yolu ve Tonguç Baba sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akevler Mahallesi’nde 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067 ve Fatih Sultan Mehmet sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akçaburgaz Mahallesi’nde 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 1062, 1062/2, 1181, 1182 ve Cebeci sokaklarında ayrıca Yeni Mahalle’de Cebeci Sokak’ta 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde 48/1, Aydınlar, Bağlık, Gönenli Cami, Kavaklıdere, Keçesuyu, Keçeyolu, Kırçeşme, Küçükköy, Narlı, Parlak, Plevne Kahramanları, Pullu ve Sapan sokaklarında ayrıca Merkez Mahallesi’nde Ahlat, Bağlar, Büyük Yıldız, Cevizli, Dolunay, Feza, Havuzlu, Kavaklı, Kırlangıç, Kubilay, Kuyulu, Küçükköy, Sümbül, Tikveşli, Yonca ve Çayırlı sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

Yeşilce Mahallesi’nde Demirbaş, Denizatı, Devir, Değirmen, Dolunay, Donatım, Dostluk, Dumanlı, Durgun, Ulubaş ve Yıldırım sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Mahallesi’nde Ceylan, Himmet ve Çınar sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultan Selim Mahallesi’nde Banu ve Batanay sokaklarında ayrıca Çeliktepe Mahallesi’nde Alaca, Bayır, Dar, Eyalet, Figen, Gayretli, Göl, Gülbahçe, Kalem, Kalem Çıkmazı, Kanca, Karaşahin, Kartanesi, Kıvılcım, Kıvılcım Çıkmazı, Kubilay, Kuytu, Mevlüt Bakırtas, Mutlu, Suadiye, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek, Şehit Karakuşlar ve Şerefe sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yatırım ve ekonomik ömür nedeniyle yenileme çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

Cebeci Mahallesi’nde 2606, 2607 ve Eski Edirne Asfaltı sokaklarında ayrıca Malkoçoğlu Mahallesi ile İsmetpaşa Mahallesi’nde Eski Edirne Asfaltı çevresinde 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Malkoçoğlu Mahallesi’nde 301, 302, 303, 303/1, 304, 305, 306/1, 308, 309, 310, 311, 312, Mahmutbey, Mehmet Akif Ersoy ve Namık Kemal sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gazi Mahallesi’nde 1380, 1381, 1382, 1384/3, 1384/4, 1416 ve Kıbrıs sokaklarında ayrıca Yunus Emre Mahallesi’nde 1383/1, 1384, 1384/1, 1384/2, 1385, 1386, 1386/1, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1389/1, 1390, 1392/5, Kıbrıs ve İsmetpaşa sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cebeci Mahallesi’nde 1. Cebeci ve Eski Edirne Asfaltı sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

50. Yıl Mahallesi’nde 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2062, 2071, 2167, 2176, 2177 ile A ve B sokaklarında 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.