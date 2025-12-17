Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 17 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Güncelleme:
Balıkesir'de sabah saatlerinde bazı ilçelerden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, kent genelinde kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yöneltilen "Deprem mi oldu?" sorularının ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem verilerine yöneldi. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 17 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de günün ilk saatlerinde bazı bölgelerde hissedildiği ifade edilen titreşimler, kentte kısa süreli bir tedirginlik oluşturdu. Sosyal medyada art arda paylaşılan "sarsıntı oldu" iddialarıyla birlikte "Deprem mi yaşandı?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar olası hareketliliğin kaynağını netleştirmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerini incelemeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Aralık Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına konuşlandırılan yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak kayda alınarak analiz ediliyor ve elde edilen veriler şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısıyla tespit edilen mikro titreşimler ayrıntılı raporlamaya dönüştürülürken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında temel kaynak olmayı sürdürüyor. Bu veriler aynı zamanda uzmanların yürüttüğü sismik değerlendirmeler için önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 17 Aralık Çarşamba tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve oluş zamanı gibi teknik ayrıntılar açık ve anlaşılır biçimde yer alıyor. Yıl boyunca kesintisiz yürütülen izleme ve bilgilendirme çalışmalarıyla, sosyal medyada hızla yayılabilen teyitsiz iddiaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

17 Aralık 2025 Çarşamba sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinden "kısa süreli sarsıntı hissedildi" yönünde paylaşımlar geldi. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellenen resmî verilerini yakından takip etti. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin netleşmesiyle tablo daha da açıklık kazanırken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri, 17 Aralık Çarşamba günü de Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.

Sahra Arslan
500

