Aston Villa Fenerbahçe özet izle! 6-0 tüm goller ve geniş özet!

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Aston Villa 6-0 Fenerbahçe maçının özeti ve golleri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Johan Manzambi, Nicolas Jackson, Ross Barkley ve Tammy Abraham kaydetti. Jackson ile Barkley ikişer kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’ın direkten dönen vuruşu sarı-lacivertlilerin en net fırsatı oldu. Aston Villa Fenerbahçe maçında neler yaşandı? Tüm detaylar haberimizde…

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇ SONUCU: 6-0

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Aston Villa, Fenerbahçe’yi 6-0 mağlup etti. Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda üç gol daha bulan Aston Villa, sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

ASTON VILLA FENERBAHÇE TÜM GOLLER

Aston Villa’nın golleri şu dakikalarda geldi: 12. dakikada Johan Manzambi, 31. ve 39. dakikalarda Nicolas Jackson, 68. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada Ross Barkley, 90. dakikada ise Tammy Abraham. Fenerbahçe ise karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

ASTON VILLA ERKEN ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, 7. dakikada Mbaye’nin şutunda Ederson’u kurtarışa zorladı. İngiliz ekibi, 12. dakikada Johan Manzambi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 25. dakikada İrfan Can Kahveci’nin vuruşuyla gole yaklaşsa da eşitliği yakalayamadı.

JACKSON’DAN İKİ GOL

Aston Villa, 31. dakikada Fenerbahçe’nin orta sahada yaptığı top kaybının ardından hızlı hücuma çıktı ve Nicolas Jackson’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Jackson’ın bu golün ardından yaptığı sevinç hareketi tepki çekti. 39. dakikada İsmail Yüksek’in kaptırdığı top sonrası yeniden fırsat bulan Jackson, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Fenerbahçe’de Guendouzi’nin sarı kart gördüğü ilk yarı, Aston Villa’nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BARKLEY İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıda 64. dakikada Greenwood’un ceza sahası dışında düşürülmesiyle Fenerbahçe serbest vuruş kazandı ancak skor değişmedi. 67. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası içinde Manzambi’ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ross Barkley, 68. dakikada skoru 4-0 yaptı. Barkley, 72. dakikada Mbaye’nin pasında ceza sahası dışından yaptığı ve savunmadan sekerek ağlara giden vuruşla ikinci golünü kaydetti.

ABRAHAM SKORU BELİRLEDİ

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’ın direkten dönen vuruşu, sarı-lacivertlilerin gol sevincine en çok yaklaştığı an oldu. Aston Villa ise 90. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Alysson’un ortasında arka direkte topa dokunan Tammy Abraham’ın golüyle maçın skorunu belirledi: Aston Villa 6-0 Fenerbahçe.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN ZOR GECE

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Deneyimli orta saha oyuncusunun 39. dakikadaki top kaybı Aston Villa’nın üçüncü golüne, 67. dakikadaki müdahalesi ise rakibin kazandığı penaltıya neden oldu.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA KARŞISINDA YİNE KAYBETTİ

Fenerbahçe ile Aston Villa, bu karşılaşma öncesinde Avrupa kupalarında 3 kez karşı karşıya gelmişti. İngiliz ekibi bu maçların tamamını kazanırken, sarı-lacivertliler rakip fileleri havalandıramamıştı. 6-0'lık yenilgiyle birlikte Fenerbahçe, Aston Villa karşısında dördüncü maçında da gol atamadan mağlup oldu.

ASTON VILLA FENERBAHÇE ÖZET İZLE

Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlandı, ayrıca Tabii platformu üzerinden de takip edildi. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve gollerine yayıncı kuruluşun dijital platformları ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.

ASTON VILLA MAÇA GOLLE BAŞLADI

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 12. dakikasında skoru açtı. Aston Villa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında ön direkte Guendouzi topu yeterince uzaklaştıramadı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Manzambi, önce kontrol etti ardından şutunu çekti. Skriniar'a çarparak yön değiştiren top ağlara gitti ve Aston Villa 1-0 öne geçti.