Aston Villa Fenerbahçe özet izle! 6-0 tüm goller ve geniş özet!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aston Villa Fenerbahçe özet izle aramaları, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimizin İngiltere’de aldığı ağır yenilginin ardından zirveye çıktı. Lig aşamasının 2. haftasında Villa Park’ta Aston Villa’ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da rakibinin hücum gücüne karşılık veremedi ve ağlarını bir kez bile sarsamadı. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? İşte tüm goller ve geniş özet…
Aston Villa 6-0 Fenerbahçe maçının özeti ve golleri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Johan Manzambi, Nicolas Jackson, Ross Barkley ve Tammy Abraham kaydetti. Jackson ile Barkley ikişer kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’ın direkten dönen vuruşu sarı-lacivertlilerin en net fırsatı oldu. Aston Villa Fenerbahçe maçında neler yaşandı? Tüm detaylar haberimizde…
ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇ SONUCU: 6-0
Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Aston Villa, Fenerbahçe’yi 6-0 mağlup etti. Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda üç gol daha bulan Aston Villa, sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.
ASTON VILLA FENERBAHÇE TÜM GOLLER
Aston Villa’nın golleri şu dakikalarda geldi: 12. dakikada Johan Manzambi, 31. ve 39. dakikalarda Nicolas Jackson, 68. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada Ross Barkley, 90. dakikada ise Tammy Abraham. Fenerbahçe ise karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.
ASTON VILLA ERKEN ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, 7. dakikada Mbaye’nin şutunda Ederson’u kurtarışa zorladı. İngiliz ekibi, 12. dakikada Johan Manzambi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 25. dakikada İrfan Can Kahveci’nin vuruşuyla gole yaklaşsa da eşitliği yakalayamadı.
JACKSON’DAN İKİ GOL
Aston Villa, 31. dakikada Fenerbahçe’nin orta sahada yaptığı top kaybının ardından hızlı hücuma çıktı ve Nicolas Jackson’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Jackson’ın bu golün ardından yaptığı sevinç hareketi tepki çekti. 39. dakikada İsmail Yüksek’in kaptırdığı top sonrası yeniden fırsat bulan Jackson, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Fenerbahçe’de Guendouzi’nin sarı kart gördüğü ilk yarı, Aston Villa’nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
BARKLEY İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıda 64. dakikada Greenwood’un ceza sahası dışında düşürülmesiyle Fenerbahçe serbest vuruş kazandı ancak skor değişmedi. 67. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası içinde Manzambi’ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ross Barkley, 68. dakikada skoru 4-0 yaptı. Barkley, 72. dakikada Mbaye’nin pasında ceza sahası dışından yaptığı ve savunmadan sekerek ağlara giden vuruşla ikinci golünü kaydetti.
ABRAHAM SKORU BELİRLEDİ
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’ın direkten dönen vuruşu, sarı-lacivertlilerin gol sevincine en çok yaklaştığı an oldu. Aston Villa ise 90. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Alysson’un ortasında arka direkte topa dokunan Tammy Abraham’ın golüyle maçın skorunu belirledi: Aston Villa 6-0 Fenerbahçe.
İSMAİL YÜKSEK İÇİN ZOR GECE
Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Deneyimli orta saha oyuncusunun 39. dakikadaki top kaybı Aston Villa’nın üçüncü golüne, 67. dakikadaki müdahalesi ise rakibin kazandığı penaltıya neden oldu.
FENERBAHÇE, ASTON VILLA KARŞISINDA YİNE KAYBETTİ
Fenerbahçe ile Aston Villa, bu karşılaşma öncesinde Avrupa kupalarında 3 kez karşı karşıya gelmişti. İngiliz ekibi bu maçların tamamını kazanırken, sarı-lacivertliler rakip fileleri havalandıramamıştı. 6-0'lık yenilgiyle birlikte Fenerbahçe, Aston Villa karşısında dördüncü maçında da gol atamadan mağlup oldu.
ASTON VILLA FENERBAHÇE ÖZET İZLE
Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlandı, ayrıca Tabii platformu üzerinden de takip edildi. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve gollerine yayıncı kuruluşun dijital platformları ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.
ASTON VILLA MAÇA GOLLE BAŞLADI
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 12. dakikasında skoru açtı. Aston Villa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında ön direkte Guendouzi topu yeterince uzaklaştıramadı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Manzambi, önce kontrol etti ardından şutunu çekti. Skriniar'a çarparak yön değiştiren top ağlara gitti ve Aston Villa 1-0 öne geçti.
JACKSON FARKI İKİYE ÇIKARDI
Aston Villa, 31. dakikada ikinci golünü buldu. Orta sahada Muric ile İsmail Yüksek arasında yaşanan anlaşmazlıktan yararlanan Kamara topu kaptı ve ceza yayının sağ çaprazında bekleyen Nicolas Jackson'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Jackson, fırsatı gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.
OĞUZ AYDIN'IN ŞUTU ÜST DİREKTEN DÖNDÜ
Fenerbahçe, 34. dakikada gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın sert vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı. Bu pozisyon, sarı-lacivertlilerin maç boyunca bulduğu en net gol fırsatı oldu.
JACKSON'DAN İKİNCİ GOL, FARK ÜÇE ÇIKTI
Aston Villa, 39. dakikada farkı üçe yükseltti. Orta alanda İsmail Yüksek'in yaptığı top kaybının ardından Jackson, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Başarılı forvet, uzak köşeye yerden gönderdiği vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. İlk yarı Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
BARKLEY PENALTIDAN HATA YAPMADI
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Aston Villa, 67. dakikada penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in ceza sahası içinde Manzambi'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Ivan Kruzliak beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Ross Barkley, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a taşıdı.
SKOR 5-0 OLDU
Barkley, 71. dakikada bu kez ceza sahası dışından şansını denedi. Deneyimli orta saha oyuncusunun şutu Bartuğ Elmaz'a da çarparak filelere gitti ve fark beşe çıktı. Barkley böylece karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.
ABRAHAM SON NOKTAYI KOYDU
Aston Villa, normal süreyi altıncı golle tamamladı. 90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte tamamen boş kalan Tammy Abraham, topu ağlara göndererek maçın skorunu 6-0'a getirdi.
FENERBAHÇE PUANSIZ DÖNDÜ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Aston Villa sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 1 puanda kaldı. İlk iki maçını da kazanan Aston Villa ise puanını 6'ya yükseltti.
ASTON VILLA FENERBAHÇE ÖZET İZLE
Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlandı, ayrıca Tabii platformu üzerinden de takip edildi. Karşılaşmanın geniş özetine ve tüm gol görüntülerine yayıncı kuruluşun dijital platformları ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.
FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇI
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü sahasında Çek ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Aston Villa ise aynı hafta kendi sahasında Norveç temsilcisi Viking'i ağırlayacak.
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