Haberler

Thomas Reis, Salah'ı yedek kulübesine çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Thomas Reis, Salah'ı yedek kulübesine çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak KuPS maçında Muhammed Salah'ı yedek soyunduracak.

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, önlerindeki kritik KuPS maçı öncesinde kadroda radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 

SALAH YEDEK KULÜBESİNDE OTURACAK

Alman çalıştırıcının, takımın dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı bu mücadelede yedek kulübesinde oturtmayı planladığı öğrenildi.

YOĞUN MAÇ TEMPOSU NEDENİYLE ROTASYON 

Yoğun maç temposu ve ligdeki kritik mücadeleleri göz önünde bulunduran teknik patron Thomas Reis, KuPS karşısında kadroda rotasyon yapma kararı aldı. Mısırlı yıldız oyuncunun dinlendirilerek Beşiktaş derbisi başta olmak üzere ilerleyen maçlara daha zinde hazırlanması hedefleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kızılcık Şerbeti’nde bomba gelişme! Nursema geri dönüyor

Tüm dengeler değişecek! Fenomen dizinin sevilen ismi geri dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Douglas’ın çocukluk kâbusu: Asansör kapısı kapanınca kurtuldu

Michael Douglas çocukluk kâbusunu anlattı! Son anda asansöre sığındı
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Ana haber yayından kalktı, ünlü sunucu işsiz kaldı
Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü
'Tarzan' 6 metrelik dev pitonla boğuştu: Gerçekten çok ucuz atlattım

6 metrelik dev pitonla boğuşmaya kalktı! Galip gelen bakın kim oldu
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

Ortaokulda kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı
Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!