Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da yarın okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da eğitime ara verilip verilmeyeceği, başta öğrenciler olmak üzere veliler ve eğitimciler tarafından yakından izleniyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle " Ankara'da bugün okullar açık mı?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alırken, resmi açıklama için Ankara Valiliği'nden gelecek duyurular bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

KAR YAĞIŞI VE DÜŞEN SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK

Yeni haftayla birlikte Ankara genelinde kış şartlarının sertleşmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre başkentte hem kar yağışı hem de belirgin sıcaklık düşüşleri görülecek:

12 Ocak Pazar: Günün ilk saatlerinde karla karışık yağmurun etkili olması, ilerleyen saatlerde ise kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranının oldukça yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.

13 Ocak Pazartesi: Kar yağışının devam etmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında sert bir düşüş öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar inmesi, gün içerisinde ise en fazla 2 dereceye ulaşması bekleniyor.

14 Ocak Salı: Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Ankara genelinde dondurucu şartlar hissedilecek. Gece sıcaklıklarının eksi 10 derece seviyelerine kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

HAFTA ORTASINDA DON VE BUZLANMA RİSKİ

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların zaman zaman azalması beklenirken, soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek:

15 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülme ihtimali yüksek.

16 Ocak Perşembe: Soğuk hava dalgasının etkisini koruyacağı, gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

GEÇMİŞ YILLAR VE UYARI

Geçmiş yıllara ait veriler incelendiğinde, ocak ayının bu dönemlerinde Ankara'da sert ve ekstrem soğukların sıkça yaşandığı görülüyor. Önceki yıllarda bu tarihlerde eksi 15 derecenin altına düşen sıcaklıklar kaydedilmişti.

Yetkililer ve uzmanlar, vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Buzlanma ve don riskine karşı kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve soğuk hava koşullarına uygun tedbirlerin alınması önem taşıyor.

VALİLİK UYARDI

METEOROLOJİK UYARI!

Başlama Zamanı:

11.01.2026

08.00

Bitiş Zamanı:

11.01.2026

18.00

ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 11.01.2026 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

T.C. ANKARA VALİLİĞİ

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için şu ana kadar resmi kurumlar tarafından okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir karar alınması durumunda gelişmeler anlık olarak duyurulacak.