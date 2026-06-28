Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Çelikli, Büğdüz ve Büğdüz çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Büğdüz çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Cumhuriyet, 3022, Ahmetadil, 3037, Eyüp Sabri Tuncer, Kavaklı, 3031, Samsun Devlet Yolu, Yukarı Köyü, 19 Mayıs, 3054 ve Gökçeyurt sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Kızık ve Kızık Küme sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında Sağlık, Misket, Gazi İsmail Cantürk, Çalışkan, Masum, Mecnun, Muallim, Sancak, Mevlevi, 125, Sabır, Malazgirt, Ankara, Millet, Menekşe, Güvenç, Maydanoz, Cami, Manolya, Melikşah, Mucur, Kızık, Yıldırım, Mehmetçik, İlkokul, Mevlüt, Geçit, Mehter, Merdane, Dr. Neslihan Özenli ve Mızrak sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.45 ile 12.45 arasında Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşcu Mücavir, Köy Yolu Altı, Köy Yolu Üstü, Yenidoğan ve Örnek Kuşcu sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 194 ve Kızık Küme sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Ahmetadil sokağında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Çankırı sokağında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Köy İçi ve Ahmetadil sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Başayaş bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında Başayaş bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Bayat bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.45 arasında Araplar, E 90 Karayolu, Acıkuyu, Güneş 2, Bahçeli, Alpaylar, Cami 1, Hünkâr, İstikamer H. Yurtakalan, Okullar, Cumhuriyet, Yeni Mezgit, Çalören, Öz, Çeşmeli, Sarıtaş, Uludağ, Kılıçaslan 1 ve Şehit Uzman Çavuş Gürbüz İpek sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında Bayat bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Bayat bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Bayat bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.30 arasında Ayaş Ankara, Gökçebağ ve Köy Bayram sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Bağlar, Köy Bayram ve Ayaş Ankara sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kızılcasöğüt, Bayrak, Dibekören, Fasıl, Köşebükü, Karapınar Kırbaşı Yolu, Kırbaşı Gençali Yolu, Yukarıulucak, Kadıbükü, Kırbaşı, Harmancık, Tahir ve Kayabükü sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Dibekören ve Sopçaalan sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kızılcasöğüt, Bayrak, Dibekören, Fasıl, Köşebükü, Karapınar Kırbaşı Yolu, Kırbaşı Gençali Yolu, Yukarıulucak, Kadıbükü, Kırbaşı, Harmancık, Tahir ve Kayabükü sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Bağcılar, Dere Aydoğmuş, Döğmeci, Çulhalar, Camiyaka, Kadıköy, Bıyıklar ve Arkutça sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Ataman, Candostum, Zambak, Erdem, Beytepe, Başıbüyük Yolu, Çalışkan, Güven, Mimoza, Vatan, Göksu, Tekin ve Mehmet Akif Ersoy sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında Öztürk, Alparslan Türkeş, Millî Egemenlik, Ilman, Ayık ve Ilıman Küme sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında 3402 ve 5088 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Alkım, 728, 727, Jose Marti, 721, Prof. Dr. Turan Erol, 725, Kişinev, 729 ve Ormancılar sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Mevlana sokağında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Karahasanlı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Davdanlı, Abazlı, Evciler ve Karahasanlı sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 3407 sokağında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 5110, 5088 ve 5091 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında 5114, 5111, 5088, 5112, 5110, 5135 ve 5089 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Güzaltan, Şehit Barış Kırıcı, Gazi Mustafa Kemal, Ali Suavi, Nigar, Şehit Çetin Görgü ve Onur sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ceyhun Atuf Kansu, Mevlana, 1380, 1378, 1370, 1379, 1376, 1377, 1375 ve 1381 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Karahasanlı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 24, 17, 11, 5, Atatürk, 8/1, 4302, 26, 18, 12, 7, 15, Şadırvan, 13, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik Mevkii, 143, 141, 150, 139, 133, 165, 166, 168, Gözde Bahçeevleri, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 167, 162, 159, 142, 152, 4, Beynam Çiftliği, 131, Ankara, 148, 140, Çavuşlu, Bağlar, 135, 160, 164, 134, 157, 1, 144, 146, 23, Söğütözü Mevkii, Fatih Caddesi, 163, Merkez Mahallesi, 145, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, 137, Beynam ve Dostlar Çiftliği sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında 5387, 5435, Kanuni Sultan Süleyman ve Hafsa Sultan sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında Mevlana sokağında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 5170 ve 5175 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Şehit Eren Bülbül sokağında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Sakıp Sabancı sokağında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında 3256, 3263, 3158, 3260 ve 3250 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Abazlı ve Karahasanlı sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 2483 ve Doğan Taşdelen sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında 2831, 2843, 2807, 2814, 2816, 2780, 2802, 1072, 2813, 2800, 2818, 2817, Ahmet Taner Kışlalı, 2820, 2804, 2803, 2847, 2762, 2819, 2845, 2790, 2801, 2808, 2815, 2846, 2799, 2760, 2785, 2716, 2797, 2811, 1714 ve 2812 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 3222, 3381/1, 3269, 3278, 3279, 5080, 3281, 3272 ve Vehbi Demirel sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 5143 sokağında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Şehit Fevzi Başaran, 997, 998, 452, 453, 1001, 951, 1005, 994, 1006, 464, 2005, 1002, 1004, 1996, 988, 991, 2006, 1007, 470, 471, 1003, 450, 467, 430, 429, 472, Yeşilırmak, 431, 1000, 1008, 468, 993, 995, 2003, 989 ve 999 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çakmak, Saray, Meryemler, Atakdibi, Kayalı, Kirazdere, Merkez, Yeniköy, Dip, Döngelce, Kirli Müslim Hoca, Karşıgeçe, Kapısuyu, Kaleköy ve Şimşirdere sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında General Dr. Tevfik Sağlam, Yedigün, Yunus Emre, Mercimek, Mestan, Melike, Giresun, Mühendisler, Yavrukurt ve Mimarlar sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Han 2, Özcan, Özcan 7, Ada, Özcan 6, Lala Harmanı, Özcan 8, Özcan 1, Özcan 2, Özcan 5, Özcan 4 ve Özcan 3 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Sakarya, Kösrelik, İlk, Kösrelik ve Kösrelik Küme sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında 1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 314, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 323, 1540, 308, 1550, 307, 324, 1470, 303, 318, 1522, 298, 1545 ve 329 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında 1506, 307/1, 1509, Şehit Mustafa Erciğez, 1543, 1507, 308, 313, 309, 1540, 1550 ve 314 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Bağlar, Köy Bayram ve Ayaş Ankara sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.