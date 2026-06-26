Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27 HAZİRAN

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Anavatan, Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, 5659 ve 5622 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1209, Şeyda, Öntek, Gümüşova, 1212, Erdinç, 1208, Kahveciler, Osmangazi, Baştuğ, 945, Kaş, Öztürk, Biçkin ve 919 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Günaydın, 1230, Göker, 1203, Paşakılıcı, 1207, Baştuğ, 1204, Osmangazi, 1206, Kahveciler, Bölük, İbrikçiler, 1201 ve Konukçu sokakları etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Bağlan, 1217, Sizin, 1200, Çingülü, Karaburun, 1195, Sinanpaşa, Fesleğen, 1199, Geyikdağı, 1196, Aşıkpaşa, Bil, Bölük, Havran ve Baştuğ sokakları etkilenecektir.

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kavaklı Yolu ve Kavaklı etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 297, 299, 349, 345, 301, 290, 302, 367, 308, 300, 307, 360, 365, Şehit Serdar Koçak ve 465 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gültepe ve Plevne sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 518 numaralı sokak etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kavaklı, Site Köy Mobilyacılar Yapı Kooperatifi, 2208, 2222, 2209, 2206, 2207 ve 2205 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Site Köy Mobilyacılar Yapı Kooperatifi, Kavaklı, 2227, 2223, 2238, 2234, 2226, 2229 ve 2224 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çağdaş Sokak etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 456, 286, 276, 281, 278, 282, 287, 465, 285 ve 279 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1288, 1308, 1048, 1304, 1280, 1286, 1291, 1290, 1276, 1278, 1311, 1292, 1236, 1277, 1279, 1289, 1293, 1287, 1305, 1260, 1275 ve 1282 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çınar Dibi, Kazım Karabekir, Çardak, Hipodrom ve Celal Bayar sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şehit Hacı Osman Dugan, 1107, 1271, 1273, 1266/1, Şehit Ertuğrul Kocaer, 1109, 1100, 1111/2, 1111/1, 1100/1, 1101, 1048, 1274/1, 1270, 1110, 1096, 1266 ve 1267 numaralı sokaklar etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Fasıl, Köşebükü, Harmancık, Tahir, Kadıbükü ve Kayabükü sokakları etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj sokakları etkilenecektir.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Akyüz, Kızılkoyunlu, Kuyulu, Kanun, Bıçkı, Haymana, Ahmetadil, Kadir, Aşkar Yaylası, Çeltikli, Kavurmacı, Yalım Erez, Soğulca, Karasüleymanlı, Altunçanak, Atatürk, Batı Kısım, Alıpınar, Kavak, Durupınar, Alper, Sincik, Serinyayla, Kaş Eski Köseler, Mollaresul, Çalışkan, Aras, Mezarlık, Caner, Kargalı, Fikret Sururi Evirgen, Yeniköseler, Hamarat, Şehit Binbaşı Mustafa Tevfik, Kamer, Ekvator, Papyon, Hoca Ahmet Yesevi, Evliyafakı, Cengiz Aysun, Sıraç, Hızar, Yahya Toplu, Barbaros, Aziz, Başarı, Dağıstan, Gölbaşı, Kızılcakışla, Haymana Yolu, Evci, Alsancak, Rahman, Hıdırlar, Melis, Yaylabeyi, Keman, Doğu Kısmı, Küçükkonak, İncirli, Hicran, Meşe, Taşpınar, Gülçin, Çalı, Kesikkavak, Gündoğan, Bintuğ, Manzara, Toyçayırı, Ahırlıkuyu, Bahçecik, Karapınar, Aşağı, Aytaç, Söğüttepe, Çatak, Ayça, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Durutlar, Bahadır Alp, Altuğ, Simge, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Pars, Gültepe, Boğazkaya, Desen, Yumak, Merkez Demirözü, Deveçipınarı, Türkhüyük, Karakaya, Büyükkonak, Aşağı Şeyhali, Tabaklı, Karayavşan, Şehit Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü, Yeşilyurt, Karakuyu, Şerefligökgöz, Babayakup, Saatli, Palamut, Kirazoğlu, Amaç, Esen, Eskikışla, Gedik, Orta Eskiköseler, Tatlıkuyu, Nurlu, Ilgaz, Yeşilöz, Suna, Dereköy, Sarıdeğirmen, Germik, Yukarı Şeyh Ali, Tepeköy, Karaömerli, Çeliktepe, Kerpiç, Yamak, Alahacılı, Aktepe, Sırçasaray, Çayraz, Sarıgöl, Hacı Bayram Veli ve Kayabaşı bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cemal Gürsel, Coşkunlar, Keskin ve Geçit sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 5595, Tuğrul Bey, 5602 ve 5600 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 13.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3183, 2639, 2997, Doğan Taşdelen, Gümüş, 2995, 2992, 2989, 2987, 2986, 3000, 2994, 2993, 2990, 2991, 2988, 2998, 3001 ve 2999 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3111, 3101, 3103, 3104, 3105, 3114, 3118, 3115, 3036, 3107, 3109, 3092, 3112, 3116, 3100, 3097, 3117, 3113, 3093, 3095, 3102, 3098 ve 3091 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gündönümü ve 5366 numaralı sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Davdanlı, Abazlı, Evciler ve Karahasanlı sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çınar Dibi, Kazım Karabekir, Çardak, Hipodrom ve Celal Bayar sokakları etkilenecektir.

POLATLI

Polatlı ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiden Akyüz, Kızılkoyunlu, Kuyulu, Kanun, Bıçkı, Haymana, Ahmetadil, Kadir, Aşkar Yaylası, Çeltikli, Kavurmacı, Yalım Erez, Soğulca, Karasüleymanlı, Altunçanak, Atatürk, Batı Kısım, Alıpınar, Kavak, Durupınar, Alper, Sincik, Serinyayla, Kaş Eski Köseler, Mollaresul, Çalışkan, Aras, Mezarlık, Kargalı, Yeniköseler, Hamarat, Hoca Ahmet Yesevi, Gölbaşı, Kızılcakışla, Haymana Yolu, Evci, Hıdırlar, Çalı, Karapınar, Aytaç, Söğüttepe, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Durutlar, Ataköy, Türkhüyük, Karakaya, Büyükkonak, Babayakup, Yeşilyurt, Dereköy, Tepeköy, Karaömerli, Alahacılı, Aktepe, Sarıgöl, Hacı Bayram Veli ve Kayabaşı başta olmak üzere birçok cadde ve sokak etkilenecektir.

Polatlı ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle ikinci bir geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Olukpınar, Ilıca Şabanözü, Hisar, Genç Osman, Nizam, Beyceğiz Yolu Kuşcu, Mehmetçik, Tarla, Berat, Bacım, Medrese, Efe, Yıldırım Beyazıt, Bağ Yolu, Şıhali, Esenyurt, Derya, Yunus Emre, Mareşal Fevzi Çakmak, Göl, Yükseliş, Özgesu, Adile Naşit, D 200, 13 Eylül, Tepebaşı, Adnan Menderes, Çamlık, Huzur, Fatih Sultan Han, Babayakup, Gazi Mustafa Kemal, Terminal, Hisarlıkaya, İrfan Züm, Bayır, Ihlamurkent, Merkez, Bağlum, Kazım Karabekir, Ekinci, Maliköy, Vadi, Hür, Yaprak, Uğurlu, Temelli, Aktepe, Arı, Yelken, Ertuğrul Gazi, İstasyon, Sanayi, Turgut Özal, Karşıyaka, Hürriyet, Alagöz, Tandoğan, Eskişehir Yolu, Öğretmenler, Sakarya, D 200 Karayolu, Gordion, Hacı Bayram Veli, Kargalı Köy Yolu, Karahöyük, Gençali, Bağ Evleri, Oğuzlar ve Aşağı Sarıoba başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir.

Polatlı ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden A, Karaİlyas, Yaralı, Merkez, Sarıkaya Türktaciri, Aşağı Türktaciri, Beşköprü, Yukarı Kocahacılı, Kabak ve Aşağı Kocahacılı bölgeleri etkilenecektir.

Polatlı ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kazım Karabekir, Babayakup, Ahmetadil, Nizam, Tarla, Adile Naşit, Derya, Yükseliş, Özgesu, Olukpınar, Hisarlıkaya, Beşik, Merkez, Bağlum, Dinar, Çilingir, Ekinci, Maliköy, Vadi, Hür, Alyazmalım, Ücret, Yaprak, Uğurlu, Aktepe, Arı, Yelken, Alıç, Atapark, Aşkım, Gergin, Badem, Türkay, Dişbudak, Goncagül, Turgut Özal, Çakıl, Yediveren, Varlık, Viran, Burçak, Anıttepe, Oymak, Peker, Yeşil, Kemal Sunal, Bulut, Mayıs, Tomris Han, Emir, Bardak, Yunus, Sivaslı, Yenihisar, Mektubat, Kıvılcım, Taşdemir, Düğün, Civanım, Merzifon, Bağcı, Karaçay, Ürün, Çeşme, Hayat, Çeltik, D 200, Papatya, Nefer, Ekin, Kavak, Ali Aşlar, Baysal, Gönül, Akbağ, Yılmaz Odabaşı, Arda, Uzungil, Gevrek, Alagöz, Coşkulu, Gülmez, Aydede, Çark, Üzüm, Çoruh, Tandoğan, Ateş, Ayaz, Örgü, Levent, Alp, Orak, Ören, Hukuk, Şemdinli, Hanidiye, Tünel, Erim, Kral, Çokören, Girne, Kervan, Turabi, Türkoğlu Ali Ağa, Yolluk ve Bozkurt sokakları etkilenecektir.

Polatlı ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden İğciler ve Aşağı Üçpınar bölgeleri etkilenecektir.

Polatlı ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca bölgeleri etkilenecektir.

SİNCAN

Sincan ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiden Akyüz, Kızılkoyunlu, Kuyulu, Kanun, Bıçkı, Haymana, Ahmetadil, Kadir, Aşkar Yaylası, Çeltikli, Kavurmacı, Yalım Erez, Soğulca, Karasüleymanlı, Altunçanak, Atatürk, Batı Kısım, Alıpınar, Kavak, Durupınar, Alper, Sincik, Serinyayla, Kaş Eski Köseler, Mollaresul, Çalışkan, Aras, Mezarlık, Kargalı, Yeniköseler, Hamarat, Hoca Ahmet Yesevi, Gölbaşı, Kızılcakışla, Haymana Yolu, Evci, Hıdırlar, Çalı, Karapınar, Aytaç, Söğüttepe, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Durutlar, Ataköy, Türkhüyük, Karakaya, Büyükkonak, Babayakup, Yeşilyurt, Dereköy, Tepeköy, Karaömerli, Alahacılı, Aktepe, Sarıgöl, Hacı Bayram Veli ve Kayabaşı başta olmak üzere birçok cadde ve sokak etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle ikinci bir geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Olukpınar, Ilıca Şabanözü, Hisar, Genç Osman, Nizam, Beyceğiz Yolu Kuşcu, Mehmetçik, Tarla, Berat, Bacım, Medrese, Efe, Yıldırım Beyazıt, Bağ Yolu, Şıhali, Esenyurt, Derya, Yunus Emre, Mareşal Fevzi Çakmak, Göl, Yükseliş, Özgesu, Adile Naşit, D 200, 13 Eylül, Tepebaşı, Adnan Menderes, Çamlık, Huzur, Fatih Sultan Han, Babayakup, Gazi Mustafa Kemal, Terminal, Hisarlıkaya, İrfan Züm, Bayır, Ihlamurkent, Merkez, Bağlum, Kazım Karabekir, Ekinci, Maliköy, Vadi, Hür, Yaprak, Uğurlu, Temelli, Aktepe, Arı, Yelken, Ertuğrul Gazi, İstasyon, Sanayi, Turgut Özal, Karşıyaka, Hürriyet, Alagöz, Tandoğan, Eskişehir Yolu, Öğretmenler, Sakarya, D 200 Karayolu, Gordion, Hacı Bayram Veli, Kargalı Köy Yolu, Karahöyük, Gençali, Bağ Evleri, Oğuzlar ve Aşağı Sarıoba başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yenihisar, Gönül, Alagöz, 1215, 1226, 1221 ve 1216 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kazım Karabekir, Babayakup, Ahmetadil, Nizam, Tarla, Adile Naşit, Derya, Yükseliş, Özgesu, Olukpınar, Hisarlıkaya, Beşik, Merkez, Bağlum, Dinar, Çilingir, Ekinci, Maliköy, Vadi, Hür, Alyazmalım, Ücret, Yaprak, Uğurlu, Aktepe, Arı, Yelken, Alıç, Atapark, Aşkım, Gergin, Badem, Türkay, Dişbudak, Goncagül, Turgut Özal, Çakıl, Yediveren, Varlık, Viran, Burçak, Anıttepe, Oymak, Peker, Yeşil, Kemal Sunal, Bulut, Mayıs, Tomris Han, Emir, Bardak, Yunus, Sivaslı, Yenihisar, Mektubat, Kıvılcım, Taşdemir, Düğün, Civanım, Merzifon, Bağcı, Karaçay, Ürün, Çeşme, Hayat, Çeltik, D 200, Papatya, Nefer, Ekin, Kavak, Ali Aşlar, Baysal, Gönül, Akbağ, Yılmaz Odabaşı, Arda, Uzungil, Gevrek, Alagöz, Coşkulu, Gülmez, Aydede, Çark, Üzüm, Çoruh, Tandoğan, Ateş, Ayaz, Örgü, Levent, Alp, Orak, Ören, Hukuk, Şemdinli, Hanidiye, Tünel, Erim, Kral, Çokören, Girne, Kervan, Turabi, Türkoğlu Ali Ağa, Yolluk ve Bozkurt sokakları etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sera, Şirinevler, 59, 1574, Silinmez, Sonbahar, Sade, 1562 ve Muammer Aksoy sokakları etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Mülk, Akçaören ve Ayaş Ankara Yolu etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çiçektepe etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şehit Emrah Yiğit, Sonbahar, Şenol, Muammer Aksoy, Sibel, 58 ve Songül sokakları etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 28 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 68, Ahi Mesud, Süvari, Sarp, Hürriyet, 69, Sarnıç, 64, Sera, Soysal ve Mimar Sinan sokakları etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 28 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle başka bir elektrik kesintisi daha yapılacaktır. Kesintiden 416, Altay, Aras, Burcu, Çamlık, Geçit, Işık, Kaygusuz, Mehmet Akif Ersoy, Zeytin, 422, 418, Ermiş, İzmir, Bayır, Saran, Yaşar Doğu, Poyraz, Erdem, Ünsal, 430, 443, 433, 349, 414, 432, 57, Şehit Adem Pamukçu ve 435 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 28 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hürriyet, Şirinevler, Sesigüzel, Sibel, Sürücü, 58, Muammer Aksoy, 79, 2444 ve Sonbahar sokakları etkilenecektir.