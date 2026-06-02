Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Haziran Keçiören, Gölbaşı, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Altındağ ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Orhangazi, Beşevler, Gıcık, 3028, 3029 ve 3010 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Altındağ ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1414, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Yeşilyurt cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Altındağ ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3017, 3024, 3018, 3008 ve 3007 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Altındağ ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3108, Gıcık, 3035, 3039, 3037, 3038 ve 3106 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Altındağ ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayaş

Ayaş ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güven, Cumhuriyet, Ayter Sitesi, Güdül Yolu, Kazım Karabekir, Özal, İstiklal, Emine Tevfika Ayaşlı, Demirel, Kavak, Ayaş Polatlı Yolu, Ova Bağları, Bağdat ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayaş ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 17.30 ile 21.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayaş ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 10.00 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başbereket ve Ayaş Ankara yolu çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayaş ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başbereket ve Ayaş Ankara yolu çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayaş ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 10.00 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İğdeli, Ankara, Yukarı Okul, Orhan Türker, Ağpınarı, Musalla, Dibekbaşı, Karadere, Ort bereket, Kağnı Pazarı, Sülüklü, Emine Tevfika Ayaşlı, Ova Bağları, Yunus Emre, Fatih Sultan Mehmet, Kuyucak ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayaş ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balçiçek, Avşar, Uğurçayırı ve Güdül Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayaş ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bahçe, Emek, Hasanoğlu, Şehit Olgun Gökmen, Çiftlik, Sanayi, Fidan, Ayaş Polatlı Yolu, Polatlı 1, Gülamı, Burhan Demirbaş, Tekke ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 363, 362, 372, 370, 358, 329, 286, 367, 360, 366, 365 ve 371 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beytepe Köyü Yolu, 1819, 1795 ve Beytepe Mahallesi çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.30 ile 10.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cemre, Libya ve Çaldıran cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 11.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çınar Dibi, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Azerbaycan ve Şevket Süreyya Aydemir cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 295, 263, 258, Taştepe, Tacettin Çınar, Şemsettin Günaltay, 289, 368, 262, 373, 260, 259, 286, 296, 270 ve 297 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şemsettin Günaltay, 265, 266, 257 ve 258 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, 1614, 1613, Bilkent 11 ve 1637/1 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1942, 1920 ve 2004 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4899, 4902 ve 5091 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esence, Tatlısu ve Üçağıl bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3300, 5084 ve Mehmet Rifat Börekçi cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1326, Kabil, 1325, 1314, 1323, 1322 ve 1324 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alacaatlı Mahallesi, Komut, Alacaatlı, Selçuk Yula, Anamur ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstiklal, İstiklal A Grubu, İstiklal B Grubu, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 165, 2673, Çayyolu, Doğan Taşdelen, 1799 ve 2674 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Koçak, Cumhuriyet Meydanı Eski Cami Küme, İstiklal A Grubu, İstiklal B Grubu, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri, İstiklal ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1235, 1282, Lizbon, 1284 ve 1285 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmet Haşim, Tebeşir, Sokullu Mehmetpaşa, Narlı, Elmadağı, Mimar, Şeftali ve Turna cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1532, 1541 ve 1512 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 611, 12, 607, Gülüm ve 612 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 09.00 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 69, 68 ve 70 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 4002 ve 4001 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1733 ve 1748 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4002, 4005, 4001, 4000 ve 4003 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yurtbeyi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akörençarşak ve Gülbağı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yurtbeyi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yurtbeyi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Halaçlı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Örencik, Yurtbeyi ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Velihimmetli Mahallesi ve Halaçlı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Halaçlı bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özörenkent ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Örencik ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Köy İçi, Sülüklü ve Eğriekin bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avni Akyol, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı ve Yaylalıözü bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beynam ve Oğulbey bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstiklal, İstiklal A Grubu, İstiklal B Grubu, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karaömerli, Altunçanak, Eski Ankara Yolu, Kutluhan, Dereköy, Çayraz ve Yeniköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Koçak, Cumhuriyet Meydanı Eski Cami Küme, İstiklal A Grubu, İstiklal B Grubu, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri, İstiklal ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dağ Evleri, Atatürk, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Velihimmetli Bağlar, Bağlar Mevkii ve Velihimmetli Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gölbaşı ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yaylabağ bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cennet, Şahinler, Alacalı, Cumra, Taşdemir, Yunus Emre, Gün Sazak ve Çaylak cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1569, 1825, 1638, 1832, Arpaçay, Şehit Bayram Uluer, Berra ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkaleliler, Şehit Bayram Uluer, Şehit İhsan Pekesen, Sivaslılar, Sarıkamış, Arpaçay ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Taştepe, Tacettin Çınar, Şemsettin Günaltay ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 02.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karakeçili, Karşıyaka Mezarlığı ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akyüz, Mesnevi, Toringil, Yıldıran, Susuz, Yunus Emre, Uluharman, Gökmen ve Aktaş bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 03.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1668 ve Karakeçili cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alacaatlı Mahallesi, Komut, Alacaatlı, Selçuk Yula, Anamur ve çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 04.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.