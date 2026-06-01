Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor

Yunan ekibi AEK Atina, Oleksandr Zubkov transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Zubkov, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 

ZUBKOV, AEK İLE ANLAŞTI

Bordo-mavili kulübün, deneyimli kanat oyuncusunun transferi konusunda Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe alınırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının ardından Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçerek AEK Atina ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken, Trabzonspor cephesinden de transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

28 GOLE KATKI YAPTI

2025 yılının şubat ayında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zubkov, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 karşılaşmada 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
