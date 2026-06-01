Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel'ın en çok izlenen yapımlarından biri olan "Alaskan Bush People" (Alaska'yı Mesken Tuttuk) programıyla şöhrete kavuşan Matthew Brown’dan kahreden haber geldi. Bir süredir kayıp olarak aranan ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı.

GÖNÜLLÜ EKİPLER BULDU, KARDEŞİ TEŞHİS ETTİ

ABD'nin Washington eyaletindeki Okanogan İlçe Şerif Ofisi, özel arama ve kurtarma ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda acı haberi doğruladı. Yetkililerin açıklamasına göre, 43 yaşındaki Matthew Brown'ın cansız bedeni, 30 Mayıs'ta Okanogan Nehri boyunca arama yapan gönüllü bir ekip tarafından tespit edildi. Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Arama çalışmalarına bizzat katılan kardeşi Noah Brown’ın da teşhiste bulunduğu öğrenildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Acı haberin ardından Matthew Brown'ın diğer kardeşi Bear Brown, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak nehirde bulunan kişinin ağabeyi olduğunu doğruladı ve ailece büyük bir yıkım yaşadıklarını belirtti. Aile üyeleri, Matthew Brown'ın uzun yıllardır ağır bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini paylaştı. Ölüm nedenine ilişkin resmi otopsi raporu henüz açıklanmazken, bazı aile üyeleri olayın intihar olabileceğini öne sürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

BAĞIMLILIK SEBEBİYLE PROGRAMI BIRAKMIŞTI

2014 yılında yayın hayatına başlayan ve vahşi doğada yaşam mücadelesi veren bir aileyi konu alan "Alaskan Bush People" reality şovunda Brown ailesinin en popüler ve en dikkat çeken isimlerinden biri olan Matthew Brown, hayranlarını yasa boğdu. Yıldız isim, sonraki yıllarda baş gösteren bağımlılık sorunları ve tedavi süreci nedeniyle ekranlardan uzaklaşarak programdan ayrılmak zorunda kalmıştı.