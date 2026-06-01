Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği maçta Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, bir gün tekrardan Türkiye'de forma giymek istediğini açıklayarak ''Önümüzdeki senelerde İstanbul'da yaşamak istiyorum. İnşallah bir gün nasipse gelmeyi düşünüyorum'' dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Bir dönem Fenerbahçe'nin formasını giyen Eljif Elmas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''TÜRKİYE, ÇEYREK FİNAL OYNAR''

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolculuğu hakkında konuşan Eljif Elmas, "Vallahi buraya gelmeyeli 7 sene oldu. İyi bir atmosfer, güzel bir maçtı. Türkiye Milli Takımı'ndaki bütün oyuncular üst seviyede oynuyor. Türkiye, Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yetişebileceğini düşünüyorum.'' dedi. 

''İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYORUM''

Napoli'nin formasını terleten 26 yaşındaki orta saha bir gün tekrardan Türkiye'de oynamak istediğini vurgulayarak, ''Bildiğiniz gibi Türkiye'yi çok seviyorum. Önümüzdeki senelerde İstanbul'da yaşamak istiyorum. İnşallah bir gün nasipse gelmeyi düşünüyorum.'' sözlerini sarf etti. 

