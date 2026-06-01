Kayahan'ın kızı kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım

Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan’ın yıllar önce kaleme aldığı ve bugüne kadar hiç yayınlanmamış olan "Sabaha Kadar" şarkısının, ünlü sanatçı Nilüfer’in yorumuyla çıkacağının ilan edilmesi aile içinde büyük bir krizin fitilini ateşledi. Projenin duyurulmasının ardından sessizliğini bozan merhum sanatçının kızı Beste Açar, sosyal medya hesabı üzerinden Nilüfer'i ve babasının eski eşi İpek Açar’ı hedef alan zehir zemberek bir açıklama yaptı.

"BİZ ANNEMLE HİÇ UNUTMADIK"

Nilüfer’in yeni şarkı projesini ilan etmesiyle birlikte geçmiş defterleri açan Beste Açar, çocukluk yıllarına giderek ünlü sanatçıya karşı olay yaratan iddialarda bulundu. Uzun yıllardır sustuğunu belirten Açar, Kayahan ve Nilüfer arasında geçmişte yaşandığını öne sürdüğü ilişkiyi şu sözlerle hatırlattı:

"Seni tanıdığımda küçücüktüm… Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı… Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık da…"

"SİNSİRELLA" GÖNDERMESİ ESKİ EŞ İPEK AÇAR'A

Babasının mirası olan ve bugüne kadar hiç duyulmamış şarkıların haklarını korumak için yıllardır tek başına mücadele verdiğini belirten Beste Açar, bu şarkının çıkış sürecinde kendisinden habersiz hareket edildiğini iddia etti. Nilüfer ve babasının eski eşi İpek Açar'ın ortak hareket ettiğini öne süren Beste Açar, İpek Açar'ı "Sinsirella" olarak nitelendirerek şu sert ifadeleri kullandı:

"Yıllardır babamın hiç duyulmamış şarkılarının söylenmesi için savaşan ben… İkiniz birlik olup beni arkamdan vurmak, o Sinsirella'ya (İpek Açar) paravan olmak ha! Habersizce saman altından su yürüten saygısızlar!"

TARİHİ ŞARKILAR SAVAŞI YENİDEN BAŞLIYOR: HUKUKİ SÜREÇ KAPIDA

Kayahan’ın geçmişte telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle Nilüfer’e uyguladığı ve Türk müziği tarihine geçen meşhur şarkı söyleme yasağını hatırlatan Beste Açar, projenin durdurulması için avukatı aracılığıyla yasal süreci başlatacağını açıkladı. Şarkılara yeniden ambargo koyacağını belirten Açar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Zamanında babamın, teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım. Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün…"