Haberler

Kayahan'ın kızı kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım

Kayahan'ın kızı kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayahan’ın gizli kalan "Sabaha Kadar" şarkısının Nilüfer tarafından seslendirileceğinin açıklanması, kızı Beste Açar’ın sert tepkisini çekti. Sosyal medyadan açıklama yapan Açar, Nilüfer’e yönelik olay yaratan bir iddiada bulunarak, "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım" dedi. İpek Açar'a "Sinsirella" diyerek kendisinden habersiz iş çevrildiğini öne süren Açar, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan’ın yıllar önce kaleme aldığı ve bugüne kadar hiç yayınlanmamış olan "Sabaha Kadar" şarkısının, ünlü sanatçı Nilüfer’in yorumuyla çıkacağının ilan edilmesi aile içinde büyük bir krizin fitilini ateşledi. Projenin duyurulmasının ardından sessizliğini bozan merhum sanatçının kızı Beste Açar, sosyal medya hesabı üzerinden Nilüfer'i ve babasının eski eşi İpek Açar’ı hedef alan zehir zemberek bir açıklama yaptı.

"BİZ ANNEMLE HİÇ UNUTMADIK"

Nilüfer’in yeni şarkı projesini ilan etmesiyle birlikte geçmiş defterleri açan Beste Açar, çocukluk yıllarına giderek ünlü sanatçıya karşı olay yaratan iddialarda bulundu. Uzun yıllardır sustuğunu belirten Açar, Kayahan ve Nilüfer arasında geçmişte yaşandığını öne sürdüğü ilişkiyi şu sözlerle hatırlattı:

"Seni tanıdığımda küçücüktüm… Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı… Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık da…"

"SİNSİRELLA" GÖNDERMESİ ESKİ EŞ İPEK AÇAR'A

Babasının mirası olan ve bugüne kadar hiç duyulmamış şarkıların haklarını korumak için yıllardır tek başına mücadele verdiğini belirten Beste Açar, bu şarkının çıkış sürecinde kendisinden habersiz hareket edildiğini iddia etti. Nilüfer ve babasının eski eşi İpek Açar'ın ortak hareket ettiğini öne süren Beste Açar, İpek Açar'ı "Sinsirella" olarak nitelendirerek şu sert ifadeleri kullandı:

"Yıllardır babamın hiç duyulmamış şarkılarının söylenmesi için savaşan ben… İkiniz birlik olup beni arkamdan vurmak, o Sinsirella'ya (İpek Açar) paravan olmak ha! Habersizce saman altından su yürüten saygısızlar!"

TARİHİ ŞARKILAR SAVAŞI YENİDEN BAŞLIYOR: HUKUKİ SÜREÇ KAPIDA

Kayahan’ın geçmişte telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle Nilüfer’e uyguladığı ve Türk müziği tarihine geçen meşhur şarkı söyleme yasağını hatırlatan Beste Açar, projenin durdurulması için avukatı aracılığıyla yasal süreci başlatacağını açıkladı. Şarkılara yeniden ambargo koyacağını belirten Açar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Zamanında babamın, teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım. Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün…"

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ateşkesi iptal edip hastaneyi vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de, şehir de belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Anlaşmaya varıldı: Yeni sezondaki takımı belli
Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti 'sabun' diyerek gizlemişler

CHP'li belediyeye operasyonda "sabun" detayı
Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda

Verilen sözler tutulmadı! Maden işçileri yeniden Ankara yolunda
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti! Yakınlarına göndermiş
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

Gören bir daha baktı! Ünlü oyuncunun son hali olay oldu
Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar