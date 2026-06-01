Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

İsmi Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska'nın sosyal medyada gelen soruya verdi. Anna Lewanfowska, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt vererek "Türkiye olacak'' dedi.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı tüm hızıyla sürerken, transfer piyasasında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. 

Sarı-lacivertlilerin başkan adaylarından Hakan Safi’nin, dünyaca ünlü Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi kadroya katmak için harekete geçtiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Barcelona ile yollarını ayıran yıldız futbolcunun transferiyle ilgili iddialar sıcaklığını korurken, eşi Anna Lewandowska’dan taraftarları ayağa kaldıran bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Anna Lewandowska, bir Türk futbolseverin yönelttiği, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna şaşırtıcı derecede net bir cevap verdi. Polonyalı yıldızın eşi, bu soruya kısa ve öz bir şekilde, "Türkiye olacak." dedi. 

Bu çarpıcı açıklama kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi ve binlerce etkileşim aldı. Özellikle transferde adı Lewandowski ile anılan Fenerbahçeli taraftarlar, bu yanıtı büyük bir coşkuyla karşıladı. 

