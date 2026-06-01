CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. Dönem milletvekillerinden 111 isim, olağanüstü kurultay çağrısıyla ortak bir bildiri yayımladı.

“12 TEMMUZ’DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILSIN”

'Mutlak butlan' kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel'in de imzasının yer aldığı bildiride, partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmediği belirtilerek, CHP’nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğu vurgulandı. Ayrıca, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultayın yapılmaması halinde partinin seçimlere girememe riskinin olduğu belirtilerek, 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu.

27 VEKİL İMZA VERMEDİ

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 138 milletvekili bulunan CHP’de, söz konusu bildiriye 27 milletvekilinin imza vermeyerek CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır sergilemesi de dikkatleri çekti.

Söz konusu isimler ise şu şekilde:

Deniz Demir

Semra Dinçer

Hüseyin Yıldız

Orhan Sarıbal

Gülizar Biçer Karaca

Jale Nur Süllü

Hasan Öztürkmen

Erdoğan Toprak

Gamze Akkuş İlgezdi

İlhan Kesici

Kadri Enis Berberoğlu

Oğuz Kaan Salıcı

Yüksel Mansur Kılınç

Rahmi Aşkın Türeli

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

Sevda Erdan Kılıç

Cevdet Akay

İnan Akgün Alp

Vecdi Gündoğdu

Barış Bektaş

Ali Fazıl Kasap

Ömer Fethi Gürer

Mustafa Adıgüzel

Faik Öztrak

Kadim Durmaz

Ali Karaoba

Kaynak: Haberler.com