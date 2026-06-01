CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı
CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası derinleşen liderlik krizinde, Özgür Özel cephesinin 12 Temmuz 2026 tarihi için yaptığı olağanüstü kurultay çağrısına parlamento grubundan tam destek gelmedi. Toplam 138 milletvekili bulunan partide 111 isim ortak bildiriye imza atarken; 27 milletvekili bildiriye imza vermeyerek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır sergiledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. Dönem milletvekillerinden 111 isim, olağanüstü kurultay çağrısıyla ortak bir bildiri yayımladı.
“12 TEMMUZ’DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILSIN”
'Mutlak butlan' kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel'in de imzasının yer aldığı bildiride, partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmediği belirtilerek, CHP’nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğu vurgulandı. Ayrıca, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultayın yapılmaması halinde partinin seçimlere girememe riskinin olduğu belirtilerek, 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu.
27 VEKİL İMZA VERMEDİ
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 138 milletvekili bulunan CHP’de, söz konusu bildiriye 27 milletvekilinin imza vermeyerek CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır sergilemesi de dikkatleri çekti.
Söz konusu isimler ise şu şekilde:
- Deniz Demir
- Semra Dinçer
- Hüseyin Yıldız
- Orhan Sarıbal
- Gülizar Biçer Karaca
- Jale Nur Süllü
- Hasan Öztürkmen
- Erdoğan Toprak
- Gamze Akkuş İlgezdi
- İlhan Kesici
- Kadri Enis Berberoğlu
- Oğuz Kaan Salıcı
- Yüksel Mansur Kılınç
- Rahmi Aşkın Türeli
- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
- Sevda Erdan Kılıç
- Cevdet Akay
- İnan Akgün Alp
- Vecdi Gündoğdu
- Barış Bektaş
- Ali Fazıl Kasap
- Ömer Fethi Gürer
- Mustafa Adıgüzel
- Faik Öztrak
- Kadim Durmaz
- Ali Karaoba