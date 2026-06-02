Fatih'te masaj salonunda düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Fatih'te ruhsatsız bir masaj salonunda düşerek kafasını çarpan Ufuk S. hayatını kaybetti. Olay şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken, polis soruşturması sürüyor.
Molla Gürani Sokak'taki 7 katlı iş hanının 4'üncü katındaki masaj salonunda, iddiaya göre Ufuk S. (56) düşerek kafasını çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ufuk S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ufuk S'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
İş yerine gelerek inceleme yapan zabıta ekiplerinin, ruhsatsız olduğu belirlenen masaj salonunu mühürleyeceği öğrenildi.