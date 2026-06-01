CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapılsın

Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından liderlik krizinin devam ettiği CHP'de 111 milletvekili olağanüstü kurultay çağrısını içeren ortak bildiriye imza attı. Aralarında CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel'in de yer aldığı milletvekilleri, olağanüstü kurultay için 12 Temmuz 2026 tarihini işaret etti.

  • CHP'de 111 milletvekili, 12 Temmuz 2026'da olağanüstü kurultay yapılması için ortak bildiri yayımladı.
  • Bildiride, 25 Temmuz 2026'ya kadar kurultay yapılmaması halinde partinin seçimlere girememe riski olduğu belirtildi.
  • Milletvekilleri, mahkeme kararlarıyla partinin şekillendirilmesini kabul etmediklerini ve partinin yönetimine delegelerin karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından liderlik krizinin devam ettiği CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle geldi.  

111 VEKİLDEN ORTAK BİLDİRİ: 12 TEMMUZ’DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILSIN

Aralarında Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısını içeren ortak bildiriye imza attı. Bildiride,  25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultayın yapılmaması halinde partinin seçimlere girememe riskinin olduğu belirtilerek, 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu.

“PARTİMİZİN MAHKEME KARARLARIYLA ŞEKİLLENDİRİLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi: "Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

“PARTİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIMIZI KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURURUZ”

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Öte yandan ortak bildiriye imza atan CHP'li vekiller şu isimlerden oluştu;

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAYDIN AKDAĞ:

güzel haber

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AMPÜL BI YEM ATTI SAZANLAR PUSUYA DÜŞTÜ

Haber Yorumlarıxv78vpfypc:

Kemal Kılıçdaroğlu kolay yutulacak bir lokma değil.

Haber YorumlarıSadık:

Yemeye alışanlar özgürü bırakmaz ,acele ediyorlar, bay Kemal kasayı eline geçirince hortumları kesilecek

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

