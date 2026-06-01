Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılara devam edeceğini duyurdu

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın 'saldırılar duracak' açıklamasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların süreceğini duyurdu. İran ise bu nedenle ABD ile mesaj alışverişini durdurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırılar duracak" açıklamasına karşın, Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceklerini belirtti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini belirterek Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Trump'a Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara devam etmesi durumunda Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini söylediğini aktaran Netanyahu, bu tutumunun değişmediğini savundu.

Netanyahu, "Aynı zamanda, İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek." diyerek Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

Sabah saatlerinde, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
