ABD İran İsrail savaşı SON DAKİKA! ABD İran savaşı son durum ne, savaş ne zaman bitecek?

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatmasının ardından bölgede karşılıklı saldırılar başladı. İran, hem İsrail'e hem de Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik geniş çaplı misillemeler yaptığını duyurdu.

ABD İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı önleyici bir saldırı başlatıldığını açıklarken, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. İsrail ordusu, güvenlik gerekçesiyle sivillerin en yakın sığınağı belirlemesini ve gereksiz seyahatlerden kaçınmasını istedi. Saat 08.14 itibarıyla ülke genelinde sirenler çaldı ve cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. İsrail basını, saldırıların İran'daki askeri ve rejime ait noktalara yönelik olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü açıklamada İran'a yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını söyledi. Trump, operasyonun amacının İran yönetiminin ABD'yi ve müttefiklerini tehdit eden faaliyetlerini sona erdirmek olduğunu belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyon kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin vurulduğunu kaydetti. İran Devrim Muhafızları ve silahlı kuvvetlerine silah bırakma çağrısı yaptı.

İran yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu. İsrail ordusu da İran'dan gelen füze atışlarını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı. Golan Tepeleri, Celile ve Karmel bölgelerinde alarm sirenleri çaldı. İran Devrim Muhafızları, işgal altındaki topraklara yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarının başladığını bildirdi.

İran ayrıca Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de bulunan ABD üslerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üssün vurulduğu bildirildi. Katar, hava savunma sistemleriyle İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyururken, İran Katar'daki Amerikan erken uyarı radarının imha edildiğini öne sürdü. BAE'de meskun mahalle düşen bir füze nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İRAN'A KİM SALDIRIYOR, KİM SAVAŞ AÇTI?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun adının "Aslanın Kükremesi" olduğunu açıkladı. İran'daki rejimin varoluşsal tehdit oluşturduğunu savunan Netanyahu, saldırıların İran halkına kendi kaderini belirleme imkânı sağlayacağını söyledi. İsrail ordusu, Tahran'da üst düzey siyasi ve askeri isimlere yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini doğruladı. İsrail basınında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a yönelik suikast girişiminde bulunulduğu iddiaları yer aldı.

İran tarafı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a yönelik suikast girişiminin başarısız olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. İranlı yetkililer, saldırıların sebepsiz ve yasa dışı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, güçlü silahlı kuvvetlerin saldırganlara karşılık vereceğini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, casusluk faaliyetlerinde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 51 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran Kızılayı, sabah saatlerinden itibaren 20'den fazla kentin hedef alındığını açıkladı. Tahran'da hastaneler alarm durumuna geçerken, okullar ikinci bir duyuruya kadar tatil edildi. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi oluşturulduğu bildirildi.

Çatışmalar bölge ülkelerini de etkiledi. Irak ve Kuveyt hava sahalarını kapattı, Suriye geçici olarak uçuşları durdurdu. Ürdün, hava sahasında rutin devriye uçuşları yaptığını duyurdu. Suriye'nin Süveyda kentinde İran'dan fırlatılan bir füzenin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Lübnan sınırına ek askeri birlik konuşlandırdı ve yedek kuvvetleri göreve çağırdı.