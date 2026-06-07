Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Merih Demiral sonrası Hakan Çalhanoğlu ile de anlaşma sağladı. Hakan Safi'nin seçim kampanyası hesabından, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki şampiyonluk kutlamaları sırasında açtığı ve sosyal medyada akım haline gelen "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri de anlaşmayı doğruladı.
- Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
- Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde en önemli oyuncusu için temel anlaşmaya varıldığını doğruladı.
- Hakan Çalhanoğlu, Inter'de 2023-2024 sezonunda 30 resmi maçta 12 gol ve 7 asist kaydetti.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde başkan adayı Hakan Safi ; Luis Suarez, Merih Demiral, Mason Greenwood'un ardından anlaşmaya vardığı bir oyuncuyu daha açıkladı.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLE ANLAŞILDI
Hakan Safi, Serie A devi Inter'de forma giyen 31 yaşındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
HAKAN SAFİ CEPHESİNDEN PAYLAŞIM
Hakan Safi'nin seçim kampanyası hesabından, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki şampiyonluk kutlamaları sırasında açtığı ve sosyal medyada akım haline gelen "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı.
MENAJERİNDEN DOĞRULAMA
Öte yandan milli oyuncunun menajeri de "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız.'' sözleriyle anlaşmayı doğruladı.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de geride kalan sezonda 30 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.