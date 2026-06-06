'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepki çekti.

Tören sırasında hastanenin muayene odalarını gezen Rahmi Koç, yanındaki konuklara hitaben bir fıkra anlattı. Kameralara yansıyan görüntülerde Koç'un, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" şeklindeki ifadeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ayrıca Binali Yıldırım’ın da Koç'un anlattığı fıkrayı gülerek karşılık verdiği görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin odağındaki Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

AKIN GÜRLEK: KABUL EDİLEMEZ

Soruşturma başlatılması sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

RAHMİ KOÇ'A TEPKİ YAĞIYOR

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kullanılan dilin Kürt kadınlarını hedef aldığını ve ayrımcılık içerdiğini savunarak tepki gösterdi. X (eski adıyla Twitter) platformunda #RahmiKoçÖzürDile etiketi kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

PERVİN BULDAN: HİÇ Mİ UTANMA YOK SİZDE

Siyaset cephesinden ilk sert tepkilerden biri DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'dan geldi. Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koç'un sözlerini alıntılayarak, "Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ: ÇOK YANLIŞ VE ÇİRKİN

Giderek büyüyen tepkilerin ardından AK Parti cephesinden de resmi bir açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı detaylı açıklamada, ayrımcılık söyleminin mizah kılıfı altında meşrulaştırılamayacağının altını çizdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan mesajlar şu şekilde sıralandı:

"Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. “Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."