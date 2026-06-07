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Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi

Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi
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Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçında Almanya, ABD'yi 2-1 yendi. Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane, Almanya'ya galibiyeti getiren ikinci golü attı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın rakiplerinden biri olacak olan ABD, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan mücadeleyi Almanya, 2-1 kazandı. 

GALİBİYET GOLÜ LEROY SANE'DEN

Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken, ABD 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle skora denge getirdi. Almanya, 57. dakikada Galatasaraylı Leroy Sane'nin ile yeniden öne geçti ve maçı kazandı. 

D GRUBU'NDAKİ RAKİPLER

Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
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