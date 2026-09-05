Haberler

Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı

Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Al-Jazira'ya imza atan Anderson Talisca'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu, "Ne ekersen onu biçersin" ifadelerini kullanırken, alçakgönüllülük, karakter ve ego vurgusu yaptı.

Anderson Talisca, Süper Lig'deki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."

FENERBAHÇE'DEN AYRILIP AL-JAZIRA'YA İMZA ATMIŞTI

Talisca, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira'ya imza atmıştı.

FENERBAHÇE'DE 44 GOL ATTI

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla toplam 75 maçta süre buldu. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 44 gol atarken 7 asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
“Yetkim var” diye kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay! Taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay!

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı