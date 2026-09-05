Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı

Anderson Talisca, Süper Lig'deki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."

FENERBAHÇE'DEN AYRILIP AL-JAZIRA'YA İMZA ATMIŞTI

Talisca, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira'ya imza atmıştı.

FENERBAHÇE'DE 44 GOL ATTI

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla toplam 75 maçta süre buldu. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 44 gol atarken 7 asist yaptı.